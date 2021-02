Portale internetowe poinformowały we wtorek o liście przewodnika do dyrekcji Muzeów Watykańskich, otwartych ponownie dla zwiedzających od 1 lutego po prawie trzech miesiącach przerwy. Według jego relacji 13 lutego doszło tam do prawdziwego szturmu zwiedzających, którzy zostali wpuszczeni bez żadnych ograniczeń, wynikających z reżimu walki z pandemią.

"Dantejski krąg piekielny".

Przewodnik napisał, że tego dnia poszedł do Muzeów z małą grupą. To, co zobaczyłem, wywołało mój głęboki wstyd - podkreślił autor listu Vincenzo Spina. Jego zdaniem obecność gigantycznych tłumów stała w sprzeczności z wszelkimi normami przeciwepidemicznymi.

Żadnego dystansu, żadnej organizacji, tłum, sceny indywidualnej i zbiorowej histerii, chaos, szok i strach zwiedzających - tak opisał sobotnią wizytę w salach muzealnych.

Jak dodał, zwiedzający znaleźli się w "dantejskim kręgu piekielnym".

Niektórzy krzyczeli, inni płakali, wołali, jeszcze inni trzęśli się ze strachu albo przecierali oczy ze zdumienia, ktoś groził, że wezwie policję, inny modlił się w ciszy o to, by wyjść stamtąd żywym - tak przewodnik opisał zwiedzanie Muzeów Watykańskich.

Ich dyrekcja nie odniosła się na razie do tego listu.