Badanie Europa Ubezpieczenia – jednego z liderów rynku ubezpieczeń podróżnych – zrealizowano w dniach 9-10 marca metodą wspomaganego wywiadu komputerowego – CAWI. Zapytano w nim 750 osób z miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców o wpływ pandemii COVID-19 na ich plany związane z wypoczynkiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. To osoby najbardziej aktywne i mobilne na rynku usług turystycznych i sportowych.

Zestawiając plany dotyczące tegorocznego wypoczynku z realnymi zachowaniami urlopowymi z 2019 roku widać wyraźnie, że pandemia wpłynęła na skrócenie czasu wyjazdu wakacyjnego. Jednocześnie blisko połowa badanych zgodziła się z twierdzeniem, że ze względu na koronawirusa częściej będzie wybierało się w najbliższym sezonie letnim na kilkudniowe, spontaniczne wyjazdy – kosztem dłuższego, zaplanowanego wcześniej urlopu. Ten trudny dla wszystkich czas zmienił sposób planowania wakacyjnego wypoczynku. Przystosowanie się do tych trwałych zmian w zachowaniach Polaków będzie wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej – mówi Marat Nevretdinov, prezes Europa Ubezpieczenia.

Gdzie Polacy spędzą tegoroczne wakacje?

41,3 proc. respondentów deklaruje, że spędzi tegoroczne wakacje w Polsce, a 24,7 proc. planuje wyjazd zagraniczny. 19,9 proc. badanych osób nie wie jeszcze, co będzie robić latem. 15,9 proc. spędzi urlop w miejscu swojego zamieszkania i w jego najbliższej okolicy. 9,3 proc. przeznaczy go na przydomowe prace i porządki.

U progu trzeciej fali pandemii plany wakacyjne Polaków najlepiej opisuje jedno słowo: niepewność. Z jednej strony możemy się spodziewać szturmu na krajowe kurorty i obiekty turystyczne. Z drugiej strony, duża część badanych nie wie jeszcze, co będzie robić latem. Ze względu na często zmieniające się restrykcje wielu z nich decyzję dotyczącą wyjazdów będzie podejmować w ostatniej chwili. Jeśli dodamy do tego wysoki poziom gotowości do skorzystania z szybkich, krótkoterminowych ubezpieczeń – zadeklarowało go 45,8 proc. respondentów – to możemy się spodziewać ogólnego wzrostu popytu na tego typu usługi – mówi Tomasz Janas, ekspert ds. ubezpieczeń podróżnych w Europa Ubezpieczenia.

Wśród aktywności, za którymi respondenci tęsknią najmocniej po roku trwania pandemii i wprowadzania ograniczeń związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego są: spotkania towarzyskie ze znajomymi (67,6 proc.), wyjścia do restauracji (67,3 proc. respondentów) i krótkie, spontaniczne wyjazdy 1- i 2-dniowe (61,9 proc.). Jednocześnie najmniej brakuje im zakupów w centrach handlowych – tę aktywność wskazało jedynie 39,8 proc. badanych.