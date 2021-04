Loty do Gdańska będą odbywały się dwa razy w tygodniu – we wtorki oraz w soboty. Rejsy zaplanowano w dniach od 19 czerwca do 11 września. Natomiast połączenie do Szczecina będzie dostępne również dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Loty odbywać się będą od 14 czerwca do 10 września. Podróż z Jasionki nad Bałtyk zajmie niewiele ponad godzinę.

Bezpośrednie połączenie do Zadaru będzie realizowane w soboty. Pierwszy lot jest zaplanowany na 19 czerwca.

LOT na Wakacje

Jak podkreślił prezes lotniska Adam Hamryszczak, ubiegłoroczna akcja "LOT na Wakacje" cieszyła się dużym zainteresowaniem pasażerów, stąd decyzja o ponownym uruchomieniu połączeń do Gdańska, Szczecina i Zadaru. Loty krajowe to nie tylko możliwość szybkiej i komfortowej podróży nad polskie morze, ale także szansa dla gości z północnej Polski do poznania piękna Podkarpacia – przekonuje.

Jego zdaniem, bezpośrednie połączenie z Zadarem szczególnie wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin z dziećmi, które chcą uniknąć męczącej podróży. Wierzę, że chorwackie słońce będzie magnesem, który przyciągnie na lotnisko w Jasionce wielu pasażerów – uważa prezes lotniska.

Połączenia będą obsługiwane samolotami Bombardier Q400, mogącymi zabrać na pokład 78 pasażerów.

W ocenie marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla, wznowienie oferty PLL LOT pokazuje, że nasz narodowy przewoźnik mocno stawia na Podkarpacie.

Wakacyjne loty krajowe sprawdziły się w ubiegłym roku jako narzędzie rozwoju turystyki, a także dobry sposób na promocję województwa. Z kolei Zadar to stolica naszego partnerskiego regionu w Chorwacji, miasto o bogatej historii i kulturze, a przede wszystkim świetny punkt wypadowy do żeglowania po Adriatyku – podkreślił Ortyl.