Według zapowiedzi szefa rządu na konferencji prasowej żadne z państw unijnych nie będzie już oznaczone kodem czerwonym na mapie zagrożeń w związku z Covid-19, ale zmienią się zasady dotyczące powrotów z wakacji. Od 8 sierpnia wszyscy przyjeżdzający do Holandii z krajów oznaczonych kodem żółtym będą zobowiązani przedstawić świadectwo szczepienia przeciw koronawirusowi, a w przypadku jego braku - negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu do 48 godzin przed przyjazdem lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin.

Koronawirus w Holandii

Do 1 września nie mogą się odbywać kilkudniowe festiwale takie jak Lowlands, Down the Rabbit Hole i Mysteryland. Niestety, takie imprezy nie będą dozwolone, ryzyko infekcji jest zbyt duże – mówił Rutte.

Poniedziałek jest w Holandii kolejnym dniem spadku liczby infekcji SARS-CoV-2. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) informuje, że do godziny 10 tego dnia zgłoszono 4665 nowych infekcji; to o 622 mniej niż dobę wcześniej.