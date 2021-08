Na listę dodane zostały Kanada, Dania, Finlandia, Litwa, Szwajcaria, Liechtenstein oraz portugalski archipelag Azorów. Z kolei na "czerwoną listę", czyli krajów po powrocie z których trzeba odbyć płatną kwarantannę w jednym ze wskazanych przez władze hoteli, przesunięte zostały Czarnogóra i Tajlandia.

Po zmianach, które wejdą w życie w poniedziałek wcześnie rano, na "zielonej liście" będą 43 państwa i terytoria, choć część z nich to niewielkie lub trudno dostępne terytoria, natomiast na "czerwonej" - 62. Wszystkie pozostałe, w tym Polska i większość państw europejskich, znajdują się na "żółtej liście".

Do krajów z "zielonej listy" mogą wyjechać bez obowiązku kwarantanny po powrocie wszyscy, niezależnie od tego, czy zostali zaszczepieni, czy też nie. Jednak wszyscy muszą wykonać jeden test na obecność koronawirusa przed powrotem do Wielkiej Brytanii i jeden po powrocie.

Do krajów z "żółtej listy" bez kwarantanny po powrocie mogą wyjechać osoby w pełni zaszczepione, ale też muszą wykonać takie same testy. Osoby niezaszczepione w przypadku wyjazdu do krajów z "żółtej listy" muszą odbyć 10-dniową kwarantannę w domu i wykonać trzy testy - jeden przed powrotem i dwa po (lub trzy, jeśli chcą skrócić kwarantannę).

Natomiast powrót z krajów z "czerwonej listy" wiążę się z bezwzględnym obowiązkiem płatnej kwarantanny w wyznaczonym hotelu, nawet jeśli ktoś jest w pełni zaszczepiony, oraz trzech testów. Koszt kwarantanny, która trwa 10 pełnych dób, to 2285 funtów.

Ponadto od 2 sierpnia osoby, które zostały w pełni zaszczepione w Unii Europejskiej, państwach EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein), w Stanach Zjednoczonych, a także w Andorze, Monako i Watykanie, mogą przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez konieczności odbycia kwarantanny.