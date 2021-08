Jak powiedział PAP z-ca rzecznika zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki, z policyjnych statystyk wynika, że podczas ubiegłorocznych wakacji pod Tatrami takich interwencji było 1005.

Można z całą pewnością stwierdzić, że kończące się wakacje należą do jednych z najbardziej intensywnych, jeśli chodzi o pracę policjantów, co zapewne jest powiązane z dużą ilością turystów, którzy przyjechali wypoczywać pod Tatry – powiedział PAP st.asp. Krzysztof Waksmundzki.

Wakacyjne interwencje policjantów

Wakacyjne interwencje zakopiańskich policjantów odnoszące się do zakłóceń porządku dotyczyły zarówno osób będących pod wpływem alkoholu, imprezowiczów zakłócających nocny odpoczynek, a także awanturujących się w hotelach czy kwaterach turystów.

Zmorą odwiedzających Tatry były problemy ze znalezieniem miejsc parkingowych. Dochodziło nawet do bijatyk pomiędzy kierowcami próbującymi stanąć na tym samym miejscu. Do jednej z takich awantur doszło na Palenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczyna się szlak do Morskiego Oka. Szarpiących się kierowców nagrali przypadkowi turyści, a film obiegł media społecznościowe. Zakopiańscy policjanci odnotowali podczas mijających wakacji 88 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania. W analogicznym okresie ubiegłego roku takich przypadków było jedynie 26.

Do skandalicznego zajścia z udziałem agresywnego turysty doszło na szlaku na Małołączniak w Tatrach Zachodnich: pijany i awanturujący się 40-latek z Wielkopolski próbował poruszać się po szlaku wyposażonym w łańcuchy. Inni turyści zawiadomili policję, a pobudzony alkoholem, agresywny mężczyzna został śmigłowcem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrany do Zakopanego.

"Efekt zdziczenia społecznego"

Zdaniem profesora Mariusza Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej, takie naganne zachowania to efekt zdziczenia społecznego. Wyjaśnił on, że klasyczna linia, według której porusza się człowiek:, czyli miłość, przyjaźń, koleżeństwo i obojętność oraz niechęć, złość, wrogość i nienawiść, w ostatnich latach została sprowadzona do dwóch biegunów; albo nienawidzę, albo kocham.

To najzwyklejsze chamstwo jest wynikiem zdziczenia obyczajów i sprowadzenia kultury na nieporównywalnie niższy poziom, niż ten, który moglibyśmy określić, jako minimalny. Za to odpowiadają elity społeczno-polityczne kraju, ponieważ promują prostacką kulturę natomiast nie promują kultury wyższej. To wcale nie oznacza, że każdy Polak ma oglądać Teatr Telewizji czy być w operze, ale ważne są proporcje, w jakich promujemy kulturę prostacką. Programy telewizyjne, które są pozbawione sfery moralnej, kształtują ludzi wyzutych z kultury obyczaju – powiedział PAP prof. Jędrzejko i dodał: Polacy ruszyli na wakacje, ale często zostawili w domu rozum.

Zwrócił także uwagę na fakt, że w głównych mediach przejawia się przede wszystkim agresja.