Rok wcześniej to agroturystyka cieszyła się największym zainteresowaniem wśród haseł wpisywanych przez użytkowników do polskiej wersji wyszukiwarki Google. Hasło "agroturystyka" pod kątem wyszukiwań odnotowało wzrost o 32 proc. w porównaniu do roku 2019. Podobnie jak w przypadku campingów, gdzie liczba wyszukiwań wzrosła o 46 proc. w porównaniu do roku 2019 – wynika z wewnętrznych danych Google.

Reklama

Jak wynika z analizy przeprowadzonej w ostatnich dniach sierpnia bieżącego roku trend fascynacji agroturystyką i kamperami z zeszłego roku nadal z nami pozostał, jednak rok do roku obie kategorie odnotowały delikatne spadki w kontekście wyszukiwania. Tu odpowiednio 9 proc. oraz 7 proc. za lipiec rok do roku - powiedział PAP Jacek Bisiński, Travel Consultant w Google.

Hotele

Natomiast pod względem wyszukiwań w lipcu br. do łask wróciły hotele.

Zainteresowanie hotelami w Polsce zdecydowanie wykazuje największą dynamikę wzrostu wśród pozostałych typów zakwaterowania, prawie 30 proc. lipiec rok do roku – wyjaśnił Bisiński.

Polacy jeszcze chętniej wyszukiwali krajowych kierunków porównując lipiec 2021 do maja 2021. Obecnie wyszukiwania haseł podróżniczych dotyczących Polski stanowią 77 proc. wyszukiwań, a w maju było to 69 proc. – powiedział Bisiński.

Grecja

Jak zaznaczył, w przypadku podróży lotniczych za granicę nowym liderem w lipcu została Grecja detronizując Włochy, które "spadły" na 5 pozycję w porównaniu do maja 2021.

Dalej chętnie szukamy podróży lotniczych do Chorwacji, Turcji oraz Hiszpanii – dodał.

W przypadku popularnych haseł w kategorii podróże największą dynamikę rok do roku wykazują hasła związane z hotelami np. "hotel gołębiewski wisła" czy frazy nocleg + duże miasto np. "noclegi wrocław".

Coraz mniej popularnymi hasłami są natomiast frazy związane z domkami letniskowymi (np. domki na kaszubach, domek w bieszczadach) czy też hasła związane z polami kempingowymi (np. pole namiotowe, camping mazury) – podsumował Bisiński.