Wyszukiwania na stronie internetowej biura podróży Chan Brothers Travel na przestrzeni weekendu wzrosły ponad pięciokrotnie. Zapotrzebowanie było ogromne, Singapurczycy są głodni podróży i wyczekują wakacji poza granicami państwa - powiedział dyrektor ds. komunikacji marketingowej firmy Jeremiah Wong.

Linie lotnicze Singapore Airlines ogłosiły, że w związku z "bardzo wysokim zapotrzebowaniem", odpowiedzi na zapytania klientów mogą potrwać dłużej. W sobotę mieliśmy do czynienia z problemami technicznymi naszej strony internetowej. Od momentu ich rozwiązania nasi klienci ponownie mogą korzystać z usług Singapore Airlines - poinformował rzecznik linii lotniczej.

Wartość akcji Singapore Airlines wzrosła w poniedziałek o 9,6 proc., co oznacza największy wzrost od 11 miesięcy.

Singapur przebudowuje listę

W sobotę rząd do dziewięciu rozszerzył listę krajów kwalifikujących się do podróży bez kwarantanny. Zaszczepieni turyści z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Kanady, Holandii, Hiszpanii oraz Danii od 19 października będą wpuszczani do kraju bez konieczności poddawania się kwarantannie.

Minister transportu S. Iswaran w poniedziałkowym wywiadzie dla Bloomberg Television powiedział, że dalsze rozszerzenie listy krajów jest rozważane, a najbliżej umieszczenia na listę jest Australia, Nowa Zelandia oraz Japonia.