Sierpniowy długi weekend to idealny moment na zagraniczny wyjazd dla osób, które chcą odpocząć, nie narażając się na duże wydatki. Coraz więcej Polaków wybiera city break jako formę krótkiego urlopu – elastycznego, dostępnego cenowo i dopasowanego do własnych preferencji.

– Polacy do perfekcji opanowali sztukę maksymalizowania wolnego czasu. Każdy dodatkowy dzień w kalendarzu, wypadający w okolicach soboty i niedzieli, to narodowa okazja do planowania podróży. Tegoroczny weekend w Boże Ciało był tego najlepszym dowodem – lotniska pękały w szwach, a media społecznościowe zalała fala relacji z wyjazdów – mówi Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Wakacje w sierpniu 2025 za mniej niż 1000 zł. Tutaj warto odpocząć w długi weekend

Wśród popularnych kierunków na sierpniowy city break niezmiennie pojawia się Praga. Trzydniowy pobyt w stolicy Czech zarezerwować już od 670 zł za osobę. W cenę wliczone są przeloty i zakwaterowanie w hotelu. Podobną propozycją jest Budapeszt. Weekendowy wypoczynek z przelotem w stolicy Węgier wykupimy już od 730 zł.

Reklama

Alternatywą dla klasycznych kierunków jest Ryga. Za około 1100 zł można spędzić sierpniowy weekend w stolicy Łotwy. Dodatkowym atutem jest łatwy dostęp do nadmorskiej Jurmały – popularnego kurortu, do którego można dotrzeć w niecałą godzinę koleją podmiejską.

Reklama

– Sierpień to moment, gdy turystyczne tłumy wybierają południowe kurorty lub góry. Tymczasem stolice regionu środkowo-wschodniego są wtedy spokojniejsze, bardziej dostępne i nadal pełne atrakcji – mówi Grabczak.

Nicea, Pafos i Ateny w sierpniu 2025. Najlepsze oferty na wakacje w długi weekend

Dla tych, którzy szukają słońca i letnich temperatur, najlepszym wyborem będą miasta na południu Europy. Nicea, Pafos i Ateny oferują nie tylko zabytki i atrakcje miejskie, ale też łatwy dostęp do plaż i wypoczynku w śródziemnomorskim klimacie.

Pakiet do Nicei to koszt od 1700 zł za osobę. W cenie lot i zakwaterowanie w jednym z najbardziej znanych miast francuskiej Riwiery. Taki trzydniowy pobyt to szansa na zwiedzenie miasta i okolic, a także szybki relaks nad morzem. W ciągu jednego weekendu można odwiedzić także Cannes czy Monako, które są dobrze skomunikowane z Niceą.

Kolejnym południowym kierunkiem, który zyskuje na popularności, jest cypryjskie Pafos. W sierpniu dostępny jest w pakietach lot + hotel od 1400 zł. Wśród atrakcyjnych ofert nie brakuje również Aten. Ceny za trzydniowy pakiet w długi weekend w stolicy Grecji zaczynają się od 1300 zł.

Źródło: eSky.pl