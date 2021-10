Równocześnie Komitet podtrzymał stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu globalnym (PHEIC) wywołany przez Covid-19. Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) jest najwyższym poziomem zagrożenia dla zdrowia publicznego w skali międzynarodowej, jaki może ogłosić WHO.

Reklama

Oświadczenie Organizacji dotyczące formalności związanych z podróżowanie wynika z faktu nierównego dostępu różnych regionów świata do szczepionek chroniących przed zakażeniem Sars-Cov-2.

Rekomendacje WHO

WHO zarekomendowała, by kraje rozważyły oparte na ryzyku podejście do ułatwiania podróży międzynarodowych, znosząc lub łagodząc niektóre utrudnienia dla podróżnych jak obowiązek badań czy kwarantannę, zgodnie z wytycznymi WHO.

Komitet stwierdził ponadto, że "pomimo zwiększonego stosowania szczepionek i środków terapeutycznych w walce z Covid-19 pandemia jest daleka od zakończenia".