W pierwszym etapie konkursu redaktorzy portali turystycznych wybrali 11 destynacji, w trzech różnych kategoriach: kraj roku, region roku i miasto roku. W drugim etapie głosy oddawali belgijscy internauci. Z ok. 10 tys. głosów Kraków otrzymał 6630, wygrywając z Monachium, Nantes i Edynburgiem. W czołówce znalazła się również Malta i Tyrol.

"Kraków najsłynniejszym polskim miastem za granicą"

Zdobycie nagrody to wielka przyjemność i zaszczyt. Kraków jest najsłynniejszym polskim miastem za granicą i najczęściej odwiedzanym. Jest tam dużo wspaniałej i bardzo ciekawej kultury oraz życia, bo Kraków jest metropolią młodych. To również jedno z najbardziej zielonych miast – w indeksie Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI) Kraków zajął piąte miejsce na świecie i trzecie w Europie – powiedziała dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej w Belgii Dominika Szulc, cytowana w informacji przygotowanej dla dziennikarzy.

"Belgian Tourist Award" to konkurs organizowany przez Grande.be, największy portal turystyczny we Flandrii, we współpracy z belgijskimi stronami turystycznymi Vacancesweb.be/Vakantieweb.be, znanym dwujęzycznym portalem turystycznym w Belgii. Konkurs organizowany jest dla internautów w celu wyłonienia najlepszych destynacji turystycznych dla belgijskich podróżników. W 2020 r. konkurs nie odbył się z powodu pandemii COVID-19.