Komisja Europejska zaproponuje we wtorek rozszerzenie kryteriów "czarnej listy" linii lotniczych, które nie mogą latać do UE, tak by na tę listę można było dodać przewoźników odpowiadających za przemyt migrantów – poinformowało PAP w poniedziałek źródło unijne.

Projekt będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę (kraje członkowskie). Decyzja pozwoli UE objąć zakazem lotów na terytorium UE te linie lotnicze, które odpowiadają za transport migrantów na Białoruś, a które nie współpracują z Unią w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Reklama "Czarna lista" linii lotniczych "Czarna lista" to wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Awantura na pokładzie samolotu Ryanair. Interweniowała Straż Graniczna Zobacz również Ocena linii lotniczych odbywa się pod kątem międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a zwłaszcza norm przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Unijny wykaz ma na celu nie tylko przyczynianie się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE, lecz również pomoc liniom lotniczym i krajom w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa, dzięki czemu mogą się one potem ubiegać o usunięcie z listy. Poza tym unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego stał się jednym z najważniejszych narzędzi zapobiegawczych, ponieważ motywuje państwa zmagające się z problemami w zakresie bezpieczeństwa do podjęcia działań, zanim konieczne stanie się wprowadzenie zakazu lotów. Dorota Kalinowska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję