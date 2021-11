Komisja zaproponowała aktualizację zasad dotyczących bezpieczeństwa podróży w krajach Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone w związku z pandemią Covid-19.

Do tej pory w krajach UE wydano 650 mln cyfrowych zaświadczeń o pełnym zaszczepieniu przeciwko Covid-19.

Dziewięciomiesięczny okres uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, zgodnie z którymi dawkę przypominającą należy podać po upływie sześciu miesięcy, i przewiduje dodatkowy okres trzech miesięcy, który ma umożliwić dostosowanie krajowych kampanii szczepień i zapewnić obywatelom możliwość otrzymania dawki przypominającej - podaje Komisja Europejska.

Certyfikaty covidowe po nowemu

KE chce wprowadzić zmiany w zasadach dotyczących certyfikatów Covid, ponieważ coraz więcej krajów decyduje się na podanie dawki przypominającej szczepionki.

Zaszczepiliśmy ponad 65 proc. całej ludności UE, ale to nie wystarczy. Nadal zbyt wiele osób jest pozbawionych ochrony. Aby wszyscy mogli podróżować i żyć bezpiecznie, musimy pilnie osiągnąć znacznie wyższy wskaźnik zaszczepienia. Musimy również wzmocnić naszą odporność dzięki dawkom przypominającym - stwierdziła Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Komisja chce także zaktualizować zasady dotyczące podróży z państw trzecich do UE. Od 10 stycznia 2022 roku będą akceptowane szczepionki, których nie uznaje Europejska Agencja Leków, ale które znajdują się na liście szczepionek zalecanych przez WHO. Osoby podróżujące z krajów trzecich, które będą zaszczepione preparatem innym niż zatwierdzony przez EAD, ale zatwierdzonym przez WHO, będą musiały także okazać negatywny wynik testu PCR.

Nowe zalecenia muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez państwa członkowskie oraz Parlament Europejski.