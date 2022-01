Rząd Japonii przedłuży do końca lutego obecny zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców nieposiadających pozwolenia na stały pobyt, który wprowadzono w związku z obawami o szerzenie się wariantu koronawirusa Omikron – oświadczył we wtorek premier Fumio Kishida.

Zakaz wprowadzono 30 listopada po wykryciu w Japonii pierwszego przypadku zakażenia wariantem, uznawanym za znacznie bardziej zaraźliwy od wcześniejszych. Pierwotnie zakaz miał obowiązywać przez około miesiąc – przypomina japońska agencja prasowa Kyodo. Reklama Sytuacja związana z zakażeniami Omikronem wyraźnie różni się w kraju i za granicą, więc obecne przepisy (dotyczące wjazdu do Japonii) będą utrzymane do końca lutego – powiedział dziennikarzom Kishida. Zaznaczył, że w niektórych wyjątkowych wypadkach uwzględnione mogą zostać kwestie humanitarne i interes narodowy Japonii. Dwa lata od pierwszego na świecie zgonu na Covid-19 Zobacz również W niektórych częściach Japonii odnotowano w ostatnich dniach szybki wzrost liczby wykrywanych zakażeń koronawirusem. W prefekturze Okinawa oraz części prefektur Yamaguchi i Hiroszima przywrócono w niedzielę restrykcje przeciwepidemiczne, określane jako „quasi-stan wyjątkowy”. Lokalne władze sądzą, że najnowsza fala infekcji szerzy się z ognisk wariantu Omikron w bazach amerykańskiego wojska w prefekturach Okinawa i Yamaguchi. Ich zdaniem wirus rozprzestrzenił się już na szeroką skalę, a eksperci przestrzegają przed ogólnokrajową szóstą falą pandemii i przeciążeniem służby zdrowia. Koronawirus w Japonii W niedzielę na Okinawie zgłoszono 1533 nowe zakażenia, w tym 429 w amerykańskim wojsku. W Yamaguchi odnotowano 152 infekcje, a w graniczącej z tą prefekturą Hiroszimie przybyło 619 przypadków – wynika z danych przytaczanych przez Kyodo. Piąta fala Covid-19, za którą odpowiadał w Japonii wariant Delta, osiągnęła szczyt w sierpniu 2021 roku, gdy codziennie wykrywano nawet ponad 20 tys. infekcji. W Tokio i 18 prefekturach obowiązywał stan wyjątkowy. Piąta fala w Japonii opadła stosunkowo szybko i w listopadzie zgłaszano już w kraju mniej niż 200 infekcji na dobę. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję