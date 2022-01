Jest ruch, ale mały. Tak było zawsze, gdy wypoczywały województwa inne niż mazowieckie i śląskie. Oblężenie nastąpi zapewne w lutym, gdy ferie będą właśnie w tych dwóch województwach. Obecnie nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem miejsca noclegowego - powiedziała Wantulok.

Jak zaznaczyła, w Beskidach zima jest w pełni. Przybywa śniegu i utrzymuje się mróz. Trasy i stoki są dobrze przygotowane. W tygodniu w Wiśle tłumów nie ma, ale w weekendy jest inaczej. Parkingi zapełniają się głównie samochodami z rejestracjami z Górnego Śląska. W weekend można jednak też znaleźć miejsce noclegowe - wskazała Karolina Wantulok. Podobnie jest w Szczyrku. Zdaniem Sandry Kulki z informacji turystycznej, widać to szczególnie na ulicach, które się nie korkują.

"Podwyżki nastąpiły"

Turyści, którzy będą chcieli spędzić czas w górach, muszę w te ferie nieco głębiej sięgnąć do kieszeni. Ceny w sezonie są wyższe niż poza nim. Podwyżki były. Docierają do mnie informacje od gestorów obiektów, że je wprowadzili. To, co się dzieje z cenami gazu, prądu, czy żywności, nie pozostało bez wpływu na koszty. Oczywiście, nikt nie winduje cen tak, by odstraszyć klientów, ale podwyżki nastąpiły. To z pewnością ma wpływ na liczbę gości - wyjaśniła szefowa Wiślańskiej Organizacji Turystycznej Karolina Wantulok.

Górale liczą, że aura i turyści dopiszą w lutym. Jak powiedziała Karolina Wantulok, co bardziej zapobiegliwi dokonują już rezerwacji, choć wszyscy dopytują o możliwości odzyskania pieniędzy w przypadku zachorowania na COVID-19 czy objęcia kwarantanną.