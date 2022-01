Młody turysta zgubił szlak w niedzielę po południu. Wędrował u podnóża Klimczoka. Policję powiadomili o tym jego znajomi. Według nich, mężczyzna nie znał dobrze terenu i mógł się zagubić wracając do pensjonatu. Z uwagi na fatalne warunki pogodowe - silny wiatr i śnieżyce, jego życiu mogło zagrażać niebezpieczeństwo.

Reklama

Akcja poszukiwawacza

Na poszukiwania ruszyli policjanci ze Szczyrku i Bielska-Białej oraz goprowcy. Funkcjonariuszom udało się skontaktować telefonicznie z zaginionym. - Nastolatek nie potrafił jednak powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje, ponieważ stracił orientację w terenie. Komendant komisariatu ze Szczyrku polecił mu zainstalować aplikację "Ratunek" i nie zmieniać położenia. Dzięki temu goprowcy dokładnie ustalili miejsce, w którym się znajduje, i - wraz z mundurowymi z bielskiego pododdziału prewencji - odnaleźli go – zakomunikowała bielska policja.

Zziębnięty 18-latek na noszach został zniesiony do doliny, gdzie zbadali go ratownicy medyczni. Nastolatek nie doznał żadnych obrażeń. Wrócił pod opiekę rodziny, z którą przyjechał na zimowe ferie do Szczyrku.

Reklama

Aplikacja "Ratunek"

Ratownicy GOPR apelują, by wybierając się w góry pamiętać, że pogoda może się zmieniać jak w kalejdoskopie. Aplikacja "Ratunek" we w pełni naładowanym telefonie komórkowym jest niezbędna. Przydatny może być też niewielki powerbank. Może to uratować życie.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.