Szlaki turystyczne do Morskiego Oka, Doliny Pięciu Stawów Polskich, Doliny Roztoki oraz odcinek niebieskiego szlaku z Palenicy Białczańskiej do Rusinowej Polany zostały zamknięte z uwagi na wysokie zagrożenie lawinowe. Turyści nie mogą się poruszać tymi szlakami do odwołania – informuje Tatrzański Park Narodowy.

Na poprawę warunków czekają m.in. turyści, którzy utknęli w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Po intensywnych opadach śniegu w Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Lawiny mogą schodzić samoczynnie. Reklama Narciarz wyzwolił lawinę w Tatrach. TOPR pokazało NAGRANIE Zobacz również Lawiny nad Morskim Okiem W nocy z wtorku na środę potężna lawina śnieżna samoistnie zeszła z Marchwicznego Żlebu do Morskiego Oka, wyłamując na jeziorze lód o grubości pół metra. W czwartek z kolei lawina dużych rozmiarów zeszła z Pośredniego Goryczkowego Wierchu na trasę narciarską w Kotle Goryczkowym. Andrzej Mężyński