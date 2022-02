"Na razie nie wprowadziliśmy żadnych zmian w rozkładach lotów i wszystkie loty na Ukrainę i z Ukrainy odbywają się normalnie" - poinformował węgierski przewoźnik.

"Wszyscy pasażerowie, którzy zarezerwowali loty na Ukrainę i z Ukrainy są proszeni o regularne sprawdzanie swoich skrzynek mailowych, aby monitorować informacje dotyczące zaplanowanych lotów" - dodano w oświadczeniu.

W sobotę holenderski przewoźnik KLM ogłosił tymczasowe zawieszenie lotów do Kijowa. W niedzielę samolot ukraińskich linii SkyUP z Madery do Kijowa był zmuszony do wylądowania w Kiszyniowie ze względu na wymogi leasingodawcy i międzynarodowych firm ubezpieczeniowych. Ukraiński rząd podjął decyzję o przeznaczeniu 16,6 mld hrywien (592 mln USD), by utrzymać loty przez ukraińską przestrzeń powietrzną.

Według przedsiębiorstwa zajmującego się analizą danych lotniczych Cirium, linie lotnicze Wizz Air obsługują drugą największą liczbę lotów w Europie.