Jozsef Varadi, prezes Wizz Air tłumaczy w magazynie "Re:view", że "to konsekwencja słabego wyniku akcji szczepień w Polsce".

Jaki jest sens latania na tak wielu trasach z kraju, który poziom szczepień ma ledwie na poziomie 50 procent? Doświadczenie uczy, że można się spodziewać samych problemów, lockdownów, zamykania lotnisk itp. Zresztą z dokładnie takiego samego powodu ograniczyliśmy też naszą obecność np. w Rumunii – powiedział.

Dla porównania Varadi wskazał, że w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech zaszczepiono ok. 85 proc. obywateli - tam nie będzie odwołania lotów.

Pytany co dalej z siatką połączeń w Polsce, odpowiada: - Mamy jasno nakreślony cel, czyli szybko wrócić do poziomów z 2019 roku. Być może już tego lata. Do tego potrzebna jest jednak masowa akcja szczepień.

Zawieszone trasy

Loty z Krakowa:

Kraków–Reykjavik (trasa przywrócona od 17 grudnia i ponownie zawieszona od 7 stycznia do 27 marca)

Kraków–Birmingham (loty przywrócone 15 grudnia i ponownie zawieszone od 9 stycznia do 9 marca)

Kraków–Doncaster (brak połączeń w systemie rezerwacyjnym od 8 stycznia do 12 lutego)

Kraków–Bari (brak lotów w systemie od 9 stycznia do 13 marca)

Kraków–Katania (brak połączeń w systemie rezerwacyjnym od 9 stycznia do 2 marca)

Loty z Katowic:

Katowice–Bergamo (loty zawieszone od 1 stycznia do 28 marca)

Katowice–Liverpool (brak połączeń w systemie rezerwacyjnym od 6 stycznia do 28 marca)

Katowice–Bristol (brak lotów od 7 stycznia do 11 marca)

Katowice–Malta (połączenia wstrzymane od 3 stycznia do 7 marca)

Katowice–Kijów (loty zawieszone od 9 stycznia do 11 marca)

Katowice–Zaporoże (brak połączeń od 14 stycznia do 7 marca)

Katowice–Lwów (trasa wraca od 17 grudnia i zostanie ponownie zawieszona od 3 stycznia do 7 marca)

Loty z Gdańska:

Gdańsk–Bergamo (trasa wraca 22 grudnia, po czym zostaje zawieszona od 9 stycznia do 29 marca)

Gdańsk–Billund (trasa zawieszona od 12 stycznia do 12 lutego)

Gdańsk–Paryż (połączenie zawieszone od 4 stycznia do 12 marca)

Gdańsk–Tromso (loty przywrócone 23 grudnia, od 6 stycznia do 27 marca trasa ponownie zawieszona)

Gdańsk–Goteborg (loty zawieszone od 8 stycznia do 26 lutego)

Gdańsk–Edynburg (trasa wraca 19 grudnia, ale od 9 stycznia do 13 marca jest ponownie wstrzymana)

Gdańsk–Liverpool (połączenie niedostępne od 7 stycznia do 11 lutego)

Loty z Wrocławia:

Wrocław–Doncaster (połączenie niedostępne od 7 stycznia do 11 lutego)

Wrocław–Birmingham (trasa zawieszona od 8 stycznia do 29 marca)

Wrocław–Zaporoże (trasa zawieszona od 13 stycznia do 28 marca)

Wrocław–Dortmund (trasa zawieszona od 3 stycznia do 25 lutego)

Wrocław–Reykjavik (trasa zawieszona od 9 stycznia do 10 marca)

Loty z Warszawy:

Warszawa-Goteborg (trasa zawieszona od 7 stycznia do 11 lutego)

Warszawa-Birmnigham (brak połączeń od 8 stycznia do 12 lutego)

Warszawa-Neapol (trasa zawieszona od 8 stycznia do 12 lutego)

Warszawa-Edynburg (loty wracają 16 grudnia, ale od 9 stycznia do 13 lutego trasa ponownie zawieszona)

Warszawa-Liverpool (trasa niedostępna od 8 do 29 stycznia)

Loty z Lublina:

Lublin–Oslo (trasa zawieszona od 9 stycznia do 13 marca)

Lublin–Doncaster (loty niedostępne od 7 stycznia do 7 marca)

Loty ze Szczecina:

Szczecin-Bergen (połączenie zawieszone od 11 stycznia do 26 lutego)

Szczecin-Stavanger (trasa wstrzymana od 9 stycznia do 29 marca)

Loty z Poznania:

Poznań–Doncaster (loty niedostępne od 7 stycznia do 11 marca)

Loty z Olsztyna:

Olsztyn–Londyn Luton (trasa zawieszona od 9 stycznia do 20 lutego)

Loty z Rzeszowa:

Rzeszów-Oslo (połączenie zawieszone od 9 stycznia do 27 marca)

"Wizz Air planuje także zmniejszenie częstotliwości liczby lotów z polskich lotnisk. Rzadziej kursować będą samoloty na trasie m.in.: z Warszawy do Rzymu, Bazylei, Lwowa, Madrytu, na Maltę czy Teneryfę”.