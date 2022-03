Statek wycieczkowy pomieści około 7 tys. gości i ponad 2 tys. członków załogi.

Pierwszy cel podróży "Wonder of the Seas" to wyspa CocoCay na Bahamach.

Na statku znajdują się: 20 restauracji, 11 barów, baseny, kino wodne, kasyno, boisko, spa, minigolf i 10-piętrowa zjeżdżalnia wodna.

"Wonder of the Seas" należy do firmy Royal Caribbean International.