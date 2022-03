"Uruchamiamy nowe połączenie do Baku, stolicy Azerbejdżanu" - napisał LOT w poniedziałek na Twitterze.

Jak podał przewoźnik, pierwszy lot z Lotniska Chopina do Baku odbędzie się 27 maja. Rejsy będą realizowane cztery razy w tygodniu – we wtorki, środy, piątki i soboty, czas przelotu to ok. 4 godz.10 minut.

Azerbejdżan

Jak podkreśla LOT, Azerbejdżan położony jest pomiędzy szczytami Kaukazu a brzegiem Morza Kaspijskiego, z pięknymi górskimi widokami, zabytkami i bogatą kulturą ludową.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).