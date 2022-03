Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu miasta Łodzi przeznaczył ponad pół miliona złotych na wsparcie dla dzieci pochodzących z trudnych, nierzadko dotkniętych uzależnieniami oraz ubogich łódzkich środowisk. Dzięki temu prawie 150 uczniów wyjedzie na wakacje nad morze czy w góry, m.in. do Dźwirzyna, w Gorce i Beskid Niski oraz nad jeziora do Ostródy czy do Biskupina. Oprócz wakacyjnych kąpieli w morzu czy jeziorze oraz wycieczek w góry dla uczestników zaplanowano też zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, fotograficzne, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu – przekazała PAP w czwartek Jolanta Baranowska z Urzędu Miasta Łodzi.

Wakacje i zajęcia dla dzieci

Na ten cel miasto przeznaczyło w sumie ponad 200 tys zł, co pozwoli na dofinansowanie kilkunastodniowego wypoczynku dla każdego zakwalifikowanego dziecka. Wyjazdy będą organizowane przez świetlice środowiskowe kilku działających w Łodzi stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenie Małych Dzieci, Fundację Integracja JP II, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu", Ochronkę Bałucką Sióstr Salezjanek, Oratorium Św. Dominika Savio. Organizacje te same zadecydują, którzy z podopiecznych najbardziej potrzebują takiego wsparcia.

Kolejne 300 tys. zł zostało przeznaczone na zajęcia dla młodych łodzian, promujące zdrowy styl życia. Będzie je organizować m.in. Związek Harcerstwa Polskiego, Miejski Szkolny Związek Sportowy czy Stowarzyszenie Monar.

Jak zapowiada magistrat, w tym roku organizacje pozarządowe zrealizują dziesięć projektów dla dzieci i młodzieży – od gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych przez zawody dotyczące różnych dyscyplin sportowych, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne i filmowe, zajęcia taneczne, akrobatyczne, a także wycieczki i wyjścia do kina i teatru. Zaplanowano też zajęcia dla rodziców. Z tych aktywności może skorzystać ok. 6,5 tys. dzieci.