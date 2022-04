Sezon letni 2022 zapowiada się bardzo ciekawie. Pasażerowie planujący wypoczynek czy wakacje mają szeroki i różnorodny wybór. Przewoźnicy przygotowali interesującą i rozbudowaną ofertę. Z satysfakcją odnotowujemy, że linie Wizz Air poszerzają ją o trzy wyjątkowo atrakcyjne kierunki – podkreślił prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

Barcelona-El Prat, Tirana i Grecja

Pierwszą nowością w sezonie letnim będzie połączenie na lotnisko Barcelona-El Prat, główne lotnisko stolicy Katalonii i drugie pod względem wielkości w Hiszpanii. „Co ważne z punktu widzenia turystów, z tego portu można łatwo i szybko dostać się do centrum Barcelony, wybrać się do np. do Tarragony lub w malownicze okolice delty Ebro” – podano w komunikacie. Przypomniano też, że pasażerowie wrocławskiego lotniska mają już do dyspozycji połączenie na lotnisko Barcelona Girona. Połączenie na lotnisko Barcelona-El Prat wystartuje 1 sierpnia. Samoloty na tej trasie będą latać dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Drugi nowy kierunek w ofercie tego przewoźnika to Tirana. „Stolica Albanii jest interesująca sama w sobie, ale jest też znakomitym punktem wypadowym do zwiedzania tego kraju i jego wybrzeża. Z roku na rok Albania przyciąga coraz więcej turystów. Jednak można powiedzieć, że to jedno z niewielu miejsc na Południu Europy, które jeszcze nie zostały do końca odkryte” – wskazano. Samoloty na tej trasie również będą latać od 1 sierpnia w poniedziałki i piątki.

Trzeci kierunek to należąca do Grecji, położona blisko wybrzeży Turcji wyspa Rodos. Połączenie ruszy od 2 sierpnia i będzie dostępne dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty

W letnim rozkładzie lotów wrocławskiego lotniska znalazło się ponad 80 kierunków. W siatce połączeń niskokosztowych znaleźć można bogatą ofertę kierunków południowych: dziewięć połączeń do Włoch (w tym dwie nowości: Wenecja-Treviso oraz Turyn); pięć do Hiszpanii (m.in. Alicante i Lanzarote) oraz cztery do Grecji (oprócz Rodos są to Ateny, Kreta Chania i Korfu). Wśród innych typowo wakacyjnych kierunków są m.in. Malta, Podgorica w Czarnogórze, Burgas w Bułgarii, Pafos i Larnaka na Cyprze oraz gruzińskie Kutaisi.

Oprócz tego, w ofercie znalazły się 23 popularne kierunki czarterowe.