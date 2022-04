PLL LOT uruchamiają nowe połączenia z Warszawy do Kairu w Egipcie oraz do Prisztiny w Kosowie - poinformował w poniedziałek przewoźnik. Pierwszy rejs z Lotniska Chopina do stolicy Egiptu odbędzie się 31 maja, a do Prisztiny 6 czerwca br.

"Ostatniego dnia maja PLL LOT zainauguruje rejsy do Stolicy Egiptu, Kairu. Loty realizowane będą z Warszawy pięć razy w tygodniu: poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele" - przekazał LOT w informacji prasowej. Reklama Nowe kierunki lotów z Chopina Loty będą realizowane przez samoloty typu Embraer 190, które mogą zabrać na pokład 106 pasażerów. Maszyny będą startować z warszawskiego Lotniska Chopina o godz. 15., by lądować w Kairze o godz. 19. W drodze powrotnej LOT będzie startował z Kairu o godz. 11., a w Warszawie lądował o godz. 15.15. Z kolei na 6 czerwca zaplanowany jest pierwszy rejs LOT-u z Warszawy do Prisztiny, stolicy Kosowa. Rejsy na tej trasie będą realizowane docelowo cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, czwartki i soboty. Samolot typu Embraer 195, który na pokład może zabrać do 118 pasażerów, z Lotniska Chopina będzie startował o godz. 10.15 i lądował w Prisztinie o godz. 12.30. Lot powrotny zaplanowany jest na godz. 13.20 z lądowaniem w Warszawie na godz. 15.50. Reklama Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).