"Od 1 czerwca zmienią się zasady wydawania darmowych biletów dla uchodźców z Ukrainy. Dotychczas ukraińscy obywatele mogli podróżować pociągami PKP Intercity po całej Polsce. Od początku czerwca będą mieli taką możliwość tylko w relacjach od i do miast położonych przy naszej wschodniej granicy, tj. Chełma, Dorohuska, Lublina, Hrubieszowa, Przemyśla Zagórza, Jarosławia i Rzeszowa" - napisano w komunikacie.

Darmowe przejazdy będą obowiązywały w wagonach z miejscami do siedzenia klasy II pociągów Twoich Linii Kolejowych (TLK) i InterCity (IC).

Darmowe bilety

Obywatele Ukrainy nieodpłatne bilety mogą pobrać w kasach biletowych danych miejscowości lub u konduktora w pociągu, jeśli podróż rozpoczyna się z tych miejscowości. Darmowe miejscówki na przejazd do tych miejscowości mogą nabyć w kasie biletowej na dowolnej stacji w Polsce lub u konduktora w pociągu.

Jak przekazała spółka PKP Intercity, każdy uprawniony obywatel Ukrainy może pobrać bilet na bezpośrednie połączenia do danego celu podróży, jak i na przejazd więcej niż jednym pociągiem. Narodowy przewoźnik przypomniał, że kolejowe podróże w kierunku Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii albo Węgier poza terenem Polski odbywają się na zasadach przyjętych przez koleje zagraniczne.

Uprawnieni obywatele Ukrainy do korzystania z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity to kobiety, dzieci do 18. roku życia, mężczyźni powyżej 60. roku życia i mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością. Dokumentami, które poświadczają prawo obywatela Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej, są ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku, lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka) wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL osobie, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 roku.

Osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (dot. mężczyzn w wieku 18–60) oprócz dokumentów wskazanych powyżej będą musiały okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty).

Cały czas działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. To specjalny numer dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich. Infolinia jest dostępna przez siedem dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), 800 033 022 (darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych). Informacje dostępne są również na stronie internetowej PKP Intercity w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej.

autor: Łukasz Pawłowski