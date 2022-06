Na uroczyste oficjalne otwarcie parku w ostatni weekend przybyło ok. 1,5 tys. osób – poinformowano w poniedziałkowym komunikacie Zarządu Fińskich Lasów.

Park znajduje się w gminie Salla (ok. 1000 km od Helsinek), zamieszkałej przez ok. 3,5 tys. osób. Rejon, tuż przy granicy z Rosją, określany jest jako najzimniejsze miejsce w Finlandii. Zimą temperatura spada tu nawet poniżej -40 stopni. Latem średnia temperatura to nieco powyżej 11 stopni. O wiosce zrobiło się głośno dwa lata temu, gdy jej władze – w ramach walki z ociepleniem klimatu i kampanii promocyjnej zgłosiły się do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2032 r.

Badania naukowe prowadzone na obszarze parku koncentrują się m.in. na formacjach geologicznych, m.in. jeziorze polodowcowym, czy długiej – liczącej ok. 20 km – dolinie powstałej na skutek trzęsienia ziemi i erozji lodowca. W rejonie są także wapienne gleby, puszczański i reliktowy las oraz zanikające gatunki roślinności.

Grzbiety wzgórz porastają 200-letnie świerki, a na ziemi spoczywają powalone gnijące pnie drzew. Stałymi mieszkańcami tego pustkowia są niedźwiedzie czy orły. W Salla spotykają się zarówno północne, południowe jak i wschodnie gatunki ptaków. Według spisu z 2021 r. najliczniej reprezentowane były wróblowe, w tym przede wszystkim zięba jer, czy piecuszek. Spotkać można także sikorkę północną, sójkę syberyjską czy dzięcioła trójpalczastego.

Od strony krajoznawczej – jak przedstawiają lokalne prospekty informacyjne – park jest dobrym miejscem do spędzenia wolnego czasu dla doświadczonych turystów, rowerzystów górskich, a także spacerowiczów. Zimą może być również rajem dla wędrowców na nartach.

Powierzchnia parku liczy blisko 100 km kw, a szlaki prowadzą przez wielowiekowe lasy, doliny i pasma grzbietowe oraz wokół stawów z krystalicznie czystymi wodami. Z najwyższego szczytu – Świętej Góry (477 m), podziwiać można również wzgórza Rosji, będące częścią największego w Europie pustkowia.

Jak dojechać do parku?

Do parku dostać się można transportem publicznym. Z Helsinek odjeżdża nocny pociąg do Kemijarvi. Stamtąd w stronę centrum turystycznego w Salla należy przesiąść się do autobusu. W składzie pociągu są też wagony z platformami na samochody pasażerów. Najbliższe lotniska są w Kuusamo (ok. 112 km) oraz Rovaniemi (ok. 150 km od Salla).

W 5,5 mln Finlandii parki narodowe oraz inne obszary przyrodnicze stały się rekordowo popularne w czasie pandemii koronawirusa. W latach 2020-2021 odwiedziło je o 25 proc. więcej osób niż przed epidemią.

Z Helsinek Przemysław Molik