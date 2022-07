Na co należy zwrócić uwagę rezerwując kwaterę ? Oto kilka wskazówek:

Sprawdź opinie

Gdy znajdziesz obiekt, który ci się podoba, warto sprawdzić go w internecie, na stronach nienależących do właściciela i przeczytać opinie gości. Za pomocą Google Maps możesz sprawdzić również, czy wybrany przez Ciebie ośrodek faktyczne istnienie. Kiedy już upewniłeś się, że obiekt spełnia twoje wymagania i pozwoli spędzić wymarzony urlop, konieczne będzie dokonanie rezerwacji.

Zwróć uwagę czy wpłacasz zadatek, czy zaliczkę

Robiąc rezerwację, zwróć uwagę, czy właściciel obiektu żąda zapłaty zaliczki, czy też zadatku. Choć terminy te brzmią podobnie i często potocznie używamy ich zamiennie, znaczą co innego. Ich błędne zrozumienie może kosztować konsumenta utratę pieniędzy - tym większych im droższy urlop zaplanował.

Przede wszystkim jeśli zmienimy zdanie i będziemy chcieli zrezygnować – w przypadku zadatku właściciel obiektu ma prawo go zatrzymać. Natomiast w przypadku zaliczki, klient może liczyć na zwrot.

Powyższe nie oznacza, że zadatek nie bywa korzystny dla klienta. To rozwiązanie zabezpiecza bowiem interesy obu stron umowy. W sytuacji, kiedy to właściciel obiektu odwoła rezerwację, za którą klient zapłacił zadatek, klient ma prawo odzyskać pieniądze w podwójnej wysokości. Zatem zadatek w tej sytuacji pełni niejako funkcję o charakterze odszkodowawczym. Zaliczka natomiast zwracana jest zawsze w takiej wysokości, w jakiej została wpłacona.

Nie spiesz się, dokonując rezerwacji. Sprawdź regulaminy

W przypadku podjęcia pochopnej decyzji konieczna może być anulacja rezerwacji. Jednak najczęściej nie ma możliwości dokonania jej bezpłatnie. W przypadku gdy właściciel obiektu przewiduje taką możliwość, często wiąże się to z wyższymi kosztami.

Rezerwacji kwatery na wakacje najczęściej dokonujemy na odległość np. za pośrednictwem internetu. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku zarezerwowanego przez internet pokoju hotelowego czy domku, ustawa o prawach konsumenta nie zapewnia prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez ponoszenia kosztów. Dlatego zawsze sprawdź regulamin obiektu, w którym rezerwujesz pokój

i prawa jakie ci w tym zakresie przysługują. Każdy hotel prowadzi własną politykę w tym zakresie.

Jak zrezygnować z kwatery już w trakcie urlopu?

Co w sytuacji, gdy klient zrezygnuje z obiektu przybywając już tam kilka dni np. skróci swój pobyt o 2 dni. Czy wówczas przysługuje mu zwrot kosztów? Niestety, podczas rozliczania w takim przypadku istotny jest okres objęty umową zawartą z właścicielem obiektu, a nie faktyczny czas pobytu. Jeśli w umowie przykładowo zapisano 7 dni, to klient powinien zapłacić właścicielowi obiektu za pełny pobyt, nawet jeśli nie wykorzystał go w pełni.

Klient mógłby prowadzić postępowanie w zakresie odstąpienia od płatności za niewykorzystany okres, gdyby pracownik obiektu błędnie zapewniał klienta, że ma on możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów. Wówczas istniałaby możliwość powołania się na błąd, o którym mowa w art. 84 kodeksu cywilnego (W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć). Niemniej w takiej sytuacji z pewnością dochodzenie roszczeń przez klienta byłoby bardzo trudne.

Preautoryzacja karty – na czym polega mrożenie kosztów na koncie w momencie rezerwacji

Dokonując rezerwacji wakacyjnego pobytu, często można spotkać się również z pojęciem preautoryzacji karty płatniczej. Preautoryzacja polega na weryfikacji danych podanych przez klienta oraz czasowym zablokowaniu środków dostępnych na karcie. Konto nie jest jednak obciążane, a jedynie sprawdzane pod kątem tego, czy klient posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów rezerwacji. Po weryfikacji karty środki są najczęściej zwalniane, a klient może dokonać płatności na miejscu w hotelu. Mogą zaistnieć jednak sytuacje, w których rachunek klienta zostanie obciążony np. w przypadku gdy właściciel obiektu wymaga dokonania przedpłaty albo rezerwacja została anulowana przez klienta niezgodnie z warunkami umowy.

Jakich danych może wymagać od nas wynajmujący (skan dowodu nie jest dozwolony)

Ostatnia ważna zasada! Podczas urlopu zachowaj szczególną czujność przy udostępnianiu swoich danych osobowych. Dokonywanie skanów dowodów i ich niewłaściwe przechowywanie może spowodować, że wrażliwe dane osobowe wpadną w niepowołane ręce i posłużą do wyłudzenia kredytu lub pożyczki.

Oczywistym jest, że wynajmujący chce zweryfikować komu wynajmuje obiekt. Jednak ma prawo spisać jedynie niezbędne dane. Obsługa obiektu nie powinna skanować, ani kserować pełnych dokumentów tj. dowodu osobistego czy paszportu. Wynika to z zasady minimalizmu, o której mowa w RODO. Zgodnie z nią właściciel obiektu ma prawo tylko do danych niezbędnych w celu zawarcia umowy.