Przy wjeździe do Francji w przypadku podróżnych zaszczepionych w rozumieniu przepisów europejskich nie jest wymagany negatywny wynik testu (unijny certyfikat Covid jest ważny przez dziewięć miesięcy po szczepieniu podstawowym). Nieszczepieni podróżni muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin wcześniej lub testu antygenowego nie starszego niż sprzed 48 godzin, lub zaświadczenie o powrocie do zdrowia (pozytywny wynik testu przeprowadzonego w okresie od sześciu miesięcy do 11 dni przed podróżą). Z tych restrykcji zwolnione są dzieci do lat 12. Maseczki są we Francji wymagane jedynie w placówkach ochrony zdrowia.

Aby wjechać do Portugalii, wszyscy przybyli muszą, podobnie jak w przypadku Francji, okazać certyfikat szczepień (ważny dziewięć miesięcy u dorosłych, a u osób poniżej 18. roku życia bez limitu), świadectwo ozdrowienia lub negatywny wynik testu. Może to być test PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed wylotem lub szybki test antygenowy - wykonany w ciągu 24 godzin przed wylotem. Zasady te obowiązują wszystkie osoby powyżej 12. roku życia. Przy wjeździe na portugalską Maderę nie obowiązują żadne regulacje związane z Covid-19. W całym kraju zakrywanie twarzy i nosa obowiązuje w środkach transportu publicznego i w szpitalach.

Podróżni z UE mogą wjechać na Maltę pod warunkiem przedstawienia dowodu pełnego szczepienia, negatywnego testu PCR z ostatnich 72 godzin lub testu antygenowego z ostatnich 24 godzin, albo też zaświadczenia o wyzdrowieniu w ciągu ostatnich 180 dni. Dzieci w wieku poniżej 12 lat są zwolnione z przestrzegania tych reguł. Na terenie archipelagu maltańskiego maseczki trzeba nosić jedynie w punktach ochrony zdrowia.

Ograniczenia wjazdowe oraz konieczność okazania certyfikatu covidowego przy wejściu do miejsc publicznych zniosły już władze Włoch. Turyści powinni pamiętać jedynie, że co najmniej do 30 września noszenie maseczek typu FFP2 (KN95) jest obowiązkowe dla osób powyżej 6. roku życia w transporcie publicznym, na statkach i promach oraz w placówkach ochrony zdrowia.

Również granice Hiszpanii, łącznie z Wyspami Kanaryjskimi oraz Majorką, są otwarte dla Polaków. Noszenie maseczek jest obowiązkowe dla osób powyżej 6. roku życia w transporcie publicznym oraz w samolotach i na statkach (tam tylko, jeśli utrzymanie odległości 1,5 metra nie jest możliwe), w placówkach opieki zdrowotnej i aptekach.

Zarówno przy wyjeździe na Cypr, jak i do Grecji i Czarnogóry nie musimy martwić się o testy ani szczepienia. Na Cyprze certyfikat covidowy jest niezbędny przy wejściu do szpitali. W Czarnogórze i na Cyprze maseczki obowiązują w transporcie publicznym i placówkach ochrony zdrowia. W Grecji należy zakrywać twarz dodatkowo w taksówkach.

W Chorwacji i Turcji maseczki wymagane są jedynie w szpitalach. Do obu krajów polscy turyści mogą udać się bez paszportu, wystarczy dowód osobisty.

Egipt, Bułgaria, Albania i Izrael to państwa, które zniosły wszelkie możliwe koronarestrykcje, zarówno te obowiązujące przy wjeździe, jak w kraju.

Z kolei w przypadku Tunezji warunkiem wjazdu dla osób niezaszczepionych, w tym ozdrowieńców, jest wykonanie testu PCR na 48 godziny przed wyjazdem lub testu antygenowego na 24 godziny przed wyjazdem. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia nie podlegają tym regulacjom, a maseczki są obowiązkowe we wszystkich miejscach publicznych.

Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) pasażerowie latający w UE nie muszą nosić maseczek na lotniskach ani na pokładach samolotów. Między innymi Hiszpania, Malta i Portugalia zdecydowały się jednak zignorować to wskazanie i nadal wymagają zakrywania nosa i ust.

Joanna Baczała