Na najbliższe dni w Zakopanem zapowiadana jest temperatura nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. W środę termometry w mieście pod Giewontem wskażą maksymalnie 29 st., a w czwartek nawet 31. Z powodu upałów na popularnych wśród turystów Krupówkach została zainstalowana kurtyna wodna, pod którą przechodzący deptakiem spacerowicze mogą się ochłodzić.

Dobrym sposobem na ochłodzenie się jest także spacer tatrzańskim i dolinami lub Drogą Pod Reglami, a nawet wizyta w jednej z tatrzańskich jaskiń - radzi przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

Gdzie w Tatrach szukać ochłody?

Do tatrzańskich dolin można łatwo dotrzeć spacerem z Zakopanego. Będąc w okolicach Wielkiej Krokwi można wejść na stale zacienioną Drogę Pod Reglami, którą można dotrzeć na przykład do Doliny ku Dziurze, Doliny Strążyskiej, Doliny za Bramką czy Doliny Małej Łąki. Będąc w okolicy Kuźnic łatwo można dotrzeć do Doliny Jaworzynki, Doliny Kondratowej czy Doliny Olczyskiej – powiedział PAP Zając.

Turyści szukający ochłody mogą także wybrać się do jednej z tatrzańskich jaskiń, w których panuje stała temperatura wynosząca około 7 stopni Celsjusza. Stosunkowo łatwa w dotarciu i eksploracji jest niewielka jaskinia Dziura, do której można dostać się wędrując od Drogi pod Reglami przez Dolinę ku Dziurze. Popularne wśród turystów jaskinie znajdują się w Dolinie Kościeliskiej. Są to: Smocza Jama, Jaskinia Mylna, Raptawicka i Obłazowa. Do zwiedzenia tych jaskiń potrzebna jest m.in. latarka, ponieważ nie są wyposażone w sztuczne oświetlenie. Najbardziej popularna Jaskinia Mroźna jest obecnie nieczynna z powodu remontu ścieżki i wymiany sztucznego oświetlenia.

autor: Szymon Bafia