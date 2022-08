Największe nasilenie ruchu samochodów spodziewane jest w kierunku miejscowości nadmorskich w Kampanii, Apulii, Kalabrii i Basilicacie na południu, a także w stronę Francji, Słowenii i Chorwacji oraz przy wyjeździe ze wszystkich wielkich miast.

Bardzo trudna sytuacja na drogach prognozowana jest też w rejonie nadmorskich kurortów w stołecznym regionie Lacjum i w Emilii-Romanii.

Od godz. 16 do 22 w piątek i od rana do godz. 22 w sobotę i niedzielę we Włoszech obowiązywać będzie zakaz ruchu ciężarówek.

Masowe wyjazdy na wakacje

Masowe wyjazdy na wakacje w sierpniu to włoska specjalność od lat. Nasilają się one przed 15 sierpnia, gdy obchodzone jest święto Ferragosto, pochodzące z czasów starożytnych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka