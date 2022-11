Jak informuje rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow, pasażerowie podróżują wyczarterowanymi przez Rainbow od Polskich Linii Lotniczych LOT Boeingami 787-8 Dreamliner.

Z Gdańska na Dominikanę

Pierwsi pasażerowie wystartowali dziś z Gdańska do Dominikany około godziny 13.30. Ich podróż potrwa około 10 godzin. Wylądują w Dominikanie na lotnisku Gregorio Luperon położonym koło Puerto Plata, największego miasta północnego wybrzeża Dominikany. Loty będą realizowane raz w tygodniu, wyloty będą w poniedziałki, a powroty we wtorki. Rainbow ma w swojej ofercie zarówno pobyty stacjonarne jak i wakacje ze zwiedzaniem - wyjaśniła.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski, początek bezpośrednich lotów z Gdańska to otwarcie nowej ery. To dla nas i dla naszych pasażerów zupełnie nowy rozdział. Mamy nadzieję, że Rainbow, a także inni touroperatorzy będą rozwijać tę ofertę. Mieszkańcy Pomorza i całej północnej Polski chcą także jesienią i zimą latać na wakacje do odległych ciepłych krajów i chcą latać bezpośrednio z Gdańska. To się dzisiaj stało możliwe – powiedział.

Jak podano w komunikacie, na pokładzie pierwszego samolotu z Gdańska na Dominikanę jest w sumie 223 pasażerów. „Samolot ma trzy klasy podróży: biznesową, premium i ekonomiczną. Pasażerowie lecący z Gdańska skorzystali ze wszystkich tych klas” – poinformowano.

autor: Dariusz Sokolnik