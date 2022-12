Reklama

Według sobotniego komunikatu Grupy Karkonoskiej GOPR w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura wynosi -12 stopni Celsjusza rano, a w ciągu dnia wzrośnie do -8 stopni. Temperaturę odczuwaną obniża wiatr. Widzialność jest ograniczona z powodu zachmurzenia i mgły.

Lód i zaspy

"Na podłożu zalega do 30-40 cm świeżego i przewianego śniegu, miejscami lód – na szlakach ślisko. Miejscami zaspy do 60-80 cm – szlaki w większości nie są przetarte" – ostrzegają Goprowcy.

W Karkonoszach nadal obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. "Warunki na szlakach są trudne i wymagają umiejętności i doświadczenia w poruszaniu się w warunkach zimowych" – podkreślają przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego.

Co zamknięte?

Ze względu na trudne warunki zimowe oraz zagrożenie lawinowe zamknięte dla ruchu turystycznego są: szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki, na odcinku od schroniska Nad Łomniczką do schroniska Dom Śląski; szlak niebieski tzw. Droga Jubileuszowa na odcinku od skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy Zakosach do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym na Czarnym Grzbiecie; szlak żółty na odcinku przez Biały Jar od schroniska Strzecha Akademicka do skrzyżowania ze szlakiem czarnym (Śląską Drogą); szlak niebieski na odcinku przez Kocioł Małego Stawu od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia; szlak żółty na odcinku od Mokrego Rozdroża powyżej schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów; szlak zielony na odcinku od Mokrego Rozdroża przez Śnieżne Kotły do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem; szlak czerwony na odcinku od Śnieżnych Kotłów do Obniżenia pod Śmielcem oraz szlak zielony na odcinku od górnej stacji wyciągu na Szrenicę nad Kotłem Szrenickim do skrzyżowania z czerwonym szlakiem w rejonie Mokrej Przełęczy.

O czym należy pamiętać

KPN przypomina jednocześnie o odpowiednim ubiorze i przygotowaniu do wędrówki w warunkach zimowych. Należy zabrać ze sobą raczki, kije, ciepłe rękawiczki i czapkę oraz założyć odzież termiczną i kurtkę chroniącą przed niską temperaturą i wiatrem.

"Pamiętamy też o naładowanym telefonie, mapie oraz prowiancie, w tym ciepłym napoju w termosie. Dni są już wyraźnie krótsze zatem na szlak należy wyruszyć odpowiednio wcześnie i zaplanować trasę tak, aby dotrzeć w doliny lub do schroniska o odpowiedniej porze - zmierzcha już ok. 15.30" – zaleca KPN.

Autorka: Agata Tomczyńska