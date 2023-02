Na profilu społecznościowym najwyżej położonego w Polsce schroniska opublikowano zdjęcia całkowicie przykrytego śniegiem budynku nad Przednim Stawem.

Reklama

„Szlak zamknięty, okien nie widać, kilkanaście osób w schronisku zostaje do czasu poprawy warunków śniegowych. Na szczęście zapasów mamy dość, wszystkie systemy sprawne, wiec cierpliwie czekamy. Jak tylko będziemy mogli Was ponownie zaprosić to damy znać. Tymczasem posyłamy mroźne uściski” – czytamy w wiadomości umieszczonej na profilu społecznościowym schroniska.

Szlak do Morskiego Oka zamknięty

W Tatrach obowiązuje czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Z tego powodu szlak do Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Dolinę Roztoki został zamknięty. Do czasu poprawy warunków turyści nie mogą także poruszać się szlakiem do Morskiego Oka.

Reklama

autor: Szymon Bafia