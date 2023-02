Na pokładzie Boeinga 737 lecącego we wtorek z San Diego do New Jersey w USA zapaliła się bateria laptopa pasażera, wzniecając mały pożar. Cztery osoby odniosły obrażenia i samolot w chwilę po starcie zawrócił na lotnisko.

Przyczyna pożaru

Stewardesy hospitalizowane

Na pokładzie Boeinga United Airlines znajdowało się 159 ludzi. Według CBS News, dym przedostał się do kabiny pilotów. Załoga zareagowała bardzo szybko. W 11 minut po starcie samolot zawrócił na międzynarodowe lotnisko w San Diego. Przyczyna pożaru Straż pożarna w kalifornijskim mieście potwierdziła, że przyczyną pożaru było zapalenie baterii. Nie było jednak jasne, dlaczego do tego doszło. Reklama "Załoga Boeinga umieściła płonący przedmiot w torbie przeciwpożarowej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Ogień nie rozprzestrzenił się na samolot" – podała CBC News. Kierownictwo United Airlines dziękowało załodze, za "szybkie działanie i priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa wszystkich osób na pokładzie samolotu". Stewardesy hospitalizowane Według wpisu straży pożarnej na Twitterze, cztery stewardesy zostały profilaktycznie przewiezione do szpitala UC San Diego Medical Center. Pasażerów i pozostałych członków załogi zbadano na miejscu. Reklama "Podejmujemy przygotowania, aby nasi klienci dotarli do swoich miejsc przeznaczenia" – zapowiadały United Airlines. Pożary laptopów CBS podkreśliła, że od roku 2006 w amerykańskich samolotach odnotowano 414 przypadków zapalenia lub przegrzania baterii laptopów. Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski Piotr Kozłowski