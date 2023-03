Jest pięknie, warunki bardzo przyjazne - powiedział PAP, w sobotę rano, ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Marek Kwasiżur. Na termometrze minus 1 stopień C, zero zachmurzenia, widoczność bardzo dobra. W Ustrzykach Górnych 7 cm śniegu i lekki wiatr - dodał ratownik GOPR.

Więcej śniegu jest w górach. Jak informuje Bieszczadzki Park Narodowy, grubość pokrywy waha się od 30 cm w niższych partiach do ok. 100 cm w górnych granicach lasu. Na połoninach dochodzi do 35 cm.

W środę i czwartek w Bieszczadach spadło ok. 50 cm świeżego śniegu, który wraz ze wzrostem temperatury stał się mokry. Pod jego warstwą występują oblodzenia, dlatego szczególnie na stromych podejściach mogą być potrzebne raczki i kijki - przekazuje BdPN.

Wszystkie szlaki na terenie Parku są dostępne dla turystów, ale odcinki mało uczęszczane mogą być słabiej przetarte. Tak jest na trasach: Wetlina-Jawornik, Wołosate-Halicz, Widełki-Bukowe Berdo - na tych odcinkach przydadzą się rakiety śnieżne lub narty skiturowe.

Jakie warunki w Beskidach?

W sobotę rano temperatura oscylowała wokół 0 stopni. W wyższych partiach Beskidów – w zależności od wysokości - termometry wskazywały do - 3 stopni. Widoczność była bardzo dobra. Warunki na szlakach w pobliżu dolin są dobre, ale już nieco wyżej, z uwagi na leżący śnieg - są trudne - zakomunikowali w sobotę ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

W Szczyrku śnieg leży jedynie w płatach. Jego pokrywa na Klimczoku wynosi 50 cm, na Hali Miziowej 70 cm, a na Markowych Szczawinach 97 cm.

W rejonie Babiej Góry obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpieczeństwo występuje głównie za przełamaniami terenu, w zagłębieniach terenowych i na zboczach żlebów. W szczytowych partiach Babiej Góry śniegu leży 130 cm, a w miejscach jego odkładania przez silny wiatr jest go znacznie więcej.

Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Niezbędne jest zabezpieczenie termiczne. Trzeba zabrać ze sobą zapas ciepłych płynów, adekwatną do pory roku odzież, odpowiednie obuwie oraz raczki. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank. W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Autorzy: Agnieszka Lipska i Marek Szafrański