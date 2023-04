Spółka Polregio na długi majowy weekend uruchamia dodatkowe pociągi, m.in. do nadmorskich kurortów. Przewoźnik poinformował we wtorek, że wprowadza też bilet turystyczny, który pozwoli na nieograniczoną liczbę przejazdów w kraju od 28 kwietnia do 4 maja.

Spółka wskazała, że podczas długiego weekendu majowego na podstawie Mini biletu turystycznego za 46,40 zł będzie można podróżować pociągami Regio w dowolnej relacji od 28 kwietnia od godz. 18.00 do 4 maja do godz. 6.00. Bilet taki - jak podkreślił przewoźnik - uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w całym kraju. Reklama Oferta Polregio Jak dodano, pociągami spółki będzie można wielokrotnie podróżować w ramach jednego biletu na każdej trasie. "Wydłużenie ważności biletu nie obowiązuje jedynie w województwie pomorskim, gdzie - decyzją Organizatora transportu - przewozy będą odbywać się na zasadach ogólnych określonych w taryfie przewozowej" - przekazała spółka. Reklama Polregio zapowiedziało też na majówkę dodatkowe połączenia m.in. do nadmorskich kurortów. Zmiana rozkładu Kolei Mazowieckich i SKM. Podróżnych czeka koszmar Zobacz również W województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim dwa dodatkowe pociągi "Riwiera i Harpun" będą kursować na trasie Poznań–Kołobrzeg. Startuje też pociąg "Błękitny" kursujący między Szczecinem Głównym a Świnoujściem, który zatrzymuje się na mniejszej liczbie przystanków. W tych dniach jeździć będzie też pociąg "Orkan" relacji Poznań Główny-Międzyzdroje-Świnoujście. Ten skład nie zatrzymuje się na stacji Szczecin Główny, dzięki czemu czas przejazdu jest krótszy. Dodatkowym pociągiem jest też "Karsibór" relacji Zielona Góra Główna-Kostrzyn-Szczecin-Międzyzdroje-Świnoujście. Na trasie między Zieloną Góra Główną a Łagowem pociągi kursować będą między 29 kwietnia a 3 maja, z wyjątkiem 2 maja. Reklama "Energylandia" Na Dolnym Śląsku uruchomiony zostanie pociąg "Kamieńczyk" relacji Poznań-Wrocław-Szklarska Poręba. W Łódzkiem podczas majówki będą kursować pociągi umożliwiające dojazd do Orientarium ZOO Łódź - na trasach: Warszawa-Łódź, Łódź-Poznań oraz Częstochowa-Łódź. Natomiast na Podlasiu pociągi relacji Białystok-Waliły kursować będą sezonowo w dniach 1 i 3 maja. W województwach świętokrzyskim i podkarpackim, dla podróżnych wybierających się do Sandomierza, między 29 kwietnia a 3 maja kursować będą pociągi w relacjach: Kielce-Sandomierz–Kielce; Rzeszów Główny-Sandomierz-Rzeszów Główny. W przypadku województw śląskiego i małopolskiego między 1 a 3 maja oraz 5 i 7 maja na trasie Katowice-Zator–Katowice kursować ma skład superRegio "Energylandia". W województwie lubelskim od 29 kwietnia do 3 maja zapowiedziano pociągi na Roztocze. Spółka poinformowała ponadto o swoich wynikach przewozowych za pierwszy kwartał br. W pierwszych trzech miesiącach br. z jej usług skorzystało prawie 24 mln pasażerów, o blisko 30 proc. więcej wobec analogicznego okresu 2022 r. W styczniu pociągami Polregio podróżowało ponad 8 mln osób wobec 5,5 mln pasażerów w styczniu 2022 r. Przewoźnik liczy, iż w całym 2023 r. przewiezie ponad 100 mln osób. Polregio ma 27-proc. udział w rynku przewozów pasażerskich; każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 1,5 tys. pociągów. W ciągu roku z usług firmy korzysta blisko 90 mln pasażerów. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. i jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie.