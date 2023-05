Jak przekazał przewoźnik, żeby zgłosić usterkę należy wybrać jedną z kategorii, tj. windy, schody ruchome czy drzwi automatyczne, ale można też samemu opisać usterkę dowolnego elementu infrastruktury dworcowej. Po wyborze pozostaje tylko określić co jest nie tak z danym elementem lub urządzeniem. Można też zamieścić krótki opis oraz dodać zdjęcia, co pozwoli dokładnie zidentyfikować miejsce, w którym wystąpiła usterka.

Ponadto w majowej aktualizacji PKP.appki uproszczono sposób prezentacji rozkładu jazdy pociągów. Wprowadzono też informacje o spodziewanym opóźnieniu pociągu od początkowej do końcowej stacji.

PKP.appka to aplikacja, która zadebiutowała na początku bieżącego roku. Została ona stworzona przez Polskie Koleje PaństwoweSA dla wszystkich pasażerów kolei w Polsce. Nowe narzędzie to asystent podróży, łączący w sobie różne funkcje. Majowa aktualizacja aplikacji jest już dostępna do pobrania w sklepach Google Play i App Store.

Łukasz Pawłowski