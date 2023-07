O ile, jak wynika z map, udostęĻnionych na stronie GIS, wszystkie kąpieliska nad morzem są bezpieczne, o tyle 14 lokalizacji w Polsce pozostaje zamkniętych dla urlopowiczów. Nieczynne są m.in kąpielisko w jeziorze Ukiel w Olsztynie, w Rogoźnie (ze względu na śnięte ryby), Chełmie czy Kłobucku.

AKTUALNY STAN KĄPIELISK W POLSCE SPRAWDZISZ TUTAJ>>>

Czym są sinice?

Sinice, znane również jako cyjanobakterie, to grupa bakterii fotosyntetyzujących, które występują w różnych środowiskach wodnych na całym świecie. Sinice są jednokomórkowymi organizmami, które mają zdolność do fotosyntezy, co oznacza, że mogą wytwarzać pokarm z energii słonecznej, podobnie jak rośliny.

Sinice mają charakterystyczną niebiesko-zieloną lub czerwoną barwę, która pochodzi od pigmentów fotosyntetycznych obecnych w ich komórkach. Niektóre gatunki sinic mają zdolność do tworzenia masowych zakwitów wodnych, znanych jako tzw. zakwity sinicowe. Te zakwity mogą powodować zmętnienie wody, zmianę jej koloru oraz wydzielanie toksycznych substancji, które są szkodliwe dla innych organizmów i środowiska.

Sinice odgrywają ważną rolę w ekosystemach wodnych, ponieważ są jednym z głównych producentów tlenu poprzez fotosyntezę. Są również ważnym źródłem pokarmu dla różnych organizmów wodnych. Jednak niektóre gatunki sinic mogą produkować toksyny, które są szkodliwe dla ryb, ptaków i innych zwierząt wodnych, a także dla ludzi. W przypadku spożycia toksycznych sinic lub wody z zakwitami sinicowymi, mogą wystąpić problemy zdrowotne, takie jak zatrucia.