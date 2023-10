Dlaczego warto wybrać się jesienią nad morze?

Sanatoria nad morzem cieszą się popularnością nie tylko ze względu na kojący szum fal, lecz także – a może i przede wszystkim – z powodu powietrza. Jesienią jest ono szczególnie bogate w jod.

Ponadto miejscowości nadmorskie jesienią nie są już oblegane przez turystów, więc jest to idealny wybór dla osób, które potrzebują ciszy i spokoju.

Jesienny turnus w sanatorium w Kołobrzegu

Kołobrzeg jest znaną miejscowością uzdrowiskową. Na jej terenie znajduje się aż kilkanaście sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych – jest więc w czym wybierać. Miejsca te specjalizują się w leczeniu m.in. chorób tarczycy, układu krążenia i przemiany materii. Do uzdrowisk w Kołobrzegu przyjeżdżają również dzieci z astmą oskrzelową, alergiami skórnymi czy otyłością.

Na popularność tej miejscowości wpływa nie tylko fakt mnogości sanatoriów, lecz także nadmorski klimat i dostępność borowiny oraz solanki. Borowina to lecznicze błoto, a okłady z niej przyniesie ulgę w przypadku chorób kobiecych, problemów z kośćmi, mięśniami i stawami czy w leczeniu stanów zapalnych. Kąpiele solankowe relaksują, pozwalają się wyciszyć, poprawiają odporność czy normalizują ciśnienie krwi.

Świetna jakość powietrza w sanatorium Ustce

Ustka to mała miejscowość, w której znajduje się 6 zakładów leczniczych. Jednym z najpopularniejszych jest największy kompleks uzdrowiskowy na Pomorzu czyli Hotel Grand Lubicz–Uzdrowisko Ustka. Budynek ten to niemal 30 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni. W nim naprawdę można się zgubić! To niezwykłe miejsce łączy ze sobą sanatorium i 5-gwiazdkowy hotel. W obiekcie znajduje się przeszło 25 gabinetów SPA.

Nad morzem w Ustce jakość powietrza jest bardzo dobra. Nad kanałem portowym występuje różnica między temperaturą wody i powietrza, przez co tworzy się poduszka hydrotermiczna. Podobnie jak w Kołobrzegu, tak i tutaj stosowane są kąpiele solankowe, dostępne są również zabiegi z wykorzystaniem torfu leczniczego.

Ustka specjalizuje się w leczeniu astmy oraz alergii. Jest to też świetny kierunek dla osób z chorobami tarczycy, żołądka i chorobami nerwowymi.

Uzdrowisko na wyspie: Świnoujście

W Świnoujściu panuje łagodny klimat. Ponadto miejsce to ma największą liczbę dni słonecznych wśród nadmorskich miejscowości w Polsce oraz najwyższą temperaturę wody w morzu. Początkowo uzdrowisko to słynęło ze źródeł solanki, dzisiaj jednak na tym terenie dostępne są źródła wody jodkowej, chlorkowo-sodowej i żelazistej. Ponadto wydobywana jest borowina nizinna.

Na terenie uzdrowiska znajduje się 8 ośrodków leczniczych położonych blisko morza i promenady. To idealne miejsce dla osób, które leczą się na otyłość, choroby kardiologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne oraz schorzenia reumatologiczne.