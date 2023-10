Wakacje w Turcji jesienią – pogoda w październiku

Reklama

Średnia temperatura w Turcji w październiku to 25 stopni w ciągu dnia oraz 16 stopni nocą. Temperatura wody to z kolei 23 stopnie. Są więc to doskonałe warunki dla kogoś, kto nie przepada za upałami, ale wciąż potrzebuje słońca i lata.

Antalya w Turcji – kierunek na październik

Antalya znajduje się w południowo-zachodniej części kraju, nad zatoką na Morzu Śródziemnym. To kierunek turystyczny, główny kurort Riwiery Tureckiej. Miasto jest duże, liczy sobie ponad 1,2 mln mieszkańców.

Reklama

Można w nim znaleźć wszystko: od zabytków przez plaże, po kluby i bary. Miasto żyje przez całą dobę i nie da się w nim nudzić.

Turcja w październiku – co zwiedzić w Antalyi? Poznaj 5 propozycji!

Wybierasz się do Antalyi na jesienny urlop? Sprawdź, co warto zobaczyć!

Kolejka linowa

Kolejka linowa w Antalyi to wybór dla osób, które lubią podziwiać panoramę miasta z góry. Prowadzi ona na wzgórza, z których roztacza się widok na całe miasto. Na szczycie znajduje się też kawiarnia. Nie tylko wypijesz w niej świetną turecką kawę, lecz także nacieszysz się widokami, które zapierają dech w piersiach.

Koszt wjazdu i zjazdu w 2023 roku wynosi 15 euro.

Minaret Yivli – symbol miasta

To jeden z głównych zabytków Antalyi, tłumnie odwiedzany przez turystów. Minaret jest wieżą usytuowaną przy meczecie, z którego nawołuje się wiernych do modlitwy. Yivli znajduje się w dzielnicy Kaleiçi – w zabytkowej części miasta.

Yivli Minare to meczet kopułowy wybudowany w XIII wieku. Ma 38 metrów wysokości i aby wejść na jego szczyt, należy pokonać 90 schodów.

Wstęp do wnętrza jest bezpłatny.

Brama Hadriana – łuk triumfalny w Antalyi

Kolejnym zabytkiem znajdującym się w Kaleiçi jest Brama Hadriana. Składa się ona z trzech przejść połączonych łukowo. Jej nazwa pochodzi od cesarza Hadriana, który odwiedził miasto w II wieku n.e.

Brama jest częścią murów obronnych i została wzniesiona w 130 roku n.e. Została ona ponownie odsłonięta i odrestaurowana w latach 50. XX wieku i od tej pory jest jednym z najważniejszych zabytków Antalyi. To idealne miejsce dla wszystkich miłośników historii.

Aquarium

Reklama

Jeżeli wybierasz się do Turcji w październiku z dziećmi, warto skorzystać z atrakcji dla całej rodziny, a taką niewątpliwie jest Aquarium.Składa się na nie aż 40 tematycznych zbiorników wodnych. Co więcej dostępny do zwiedzania jest także tunel o długości 131 metrów. Z bliska można podziwiać podwodny świat.

To nie koniec atrakcji – oprócz oceanarium dostępny jest również Snow World, czyli miejsce pełne śniegu i lodu, gdzie w październiku w gorącym klimacie możesz pozjeżdżać na sankach!

Cena wstępu dla osoby dorosłej to 50 euro, a dla dzieci powyżej 3. roku życia – 40 euro.

Muzeum archeologiczne

Kolejna atrakcja dla osób interesujących się historią. Muzeum ma ogromną powierzchnię – 7000 metrów kwadratowych. Znajdziemy w nim ponad 5000 eksponatów, które nawiązują do historii Turcji (głównie południowej).

Cena biletu to ok. 12 euro.