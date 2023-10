Sanatoria w Górach Izerskich – Świeradów-Zdrój jesienią

W Świeradowie-Zdroju znajdziesz takie specjalizacje, jak leczenie m.in. chorób reumatologicznych, układu nerwowego czy dolnych i górnych dróg oddechowych. Ponadto oferowana jest np. rehabilitacja pocovidowa, narządu głosu czy cieśni nadgarstka. Na terenie uzdrowiska dostępnych jest aż 6 obiektów sanatoryjnych, niektóre z nich połączone także z ośrodkami SPA.

Poza tym Świeradów-Zdrój położony w Górach Izerskich, to też świetne miejsce do aktywnego spędzania czasu. Górskie ścieżki dostosowane są do różnego poziomu zaawansowania i każdy znajdzie odpowiednie dla swojej kondycji miejsce do spacerów.

Warto również wspomnieć o kolei gondolowej, dzięki której można podziwiać panoramę gór i miasta, wjeżdżając na Stóg Izerski. W Domu Zdrojowym dostępna jest najdłuższa hala spacerowa. W miejscu tym znajduje się również pijalnia wody mineralnej.

Miejscowość ta jest niewielka, panuje w niej więc spokój, a górskie wędrówki zapewniają ciszę i stały dostęp do czystego powietrza. Widoki zapierają dech w piersiach i wynagradzają każdy wysiłek.

Wody lecznicze ze złóż w Świeradowie-Zdroju bogate są w radon. Kąpiele radoczynne są niezwykle pomocne w przypadku chorób skóry czy układu krwionośnego.

Najstarsze uzdrowisko w Polsce: Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój to najstarsze uzdrowisko w Polsce (działa już niemal 800 lat!) i zdecydowanie warto przyjechać do niego, szukając najlepszej miejscowości uzdrowiskowej na jesień.

Miejsce to specjalizuje się m.in. w leczeniu osteoporozy, chorób kobiecych, chorób reumatologicznych, układu nerwowego czy chorób skóry.

Na terenie Lądka-Zdroju znajduje się aż 7 sanatoriów. Miejscowość słynie również tego, że na jej terenie znajduje się 7 źródeł wód leczniczych, a w nich występują wody radoczynne, fluorkowe, hipotermalne czy siarczkowe.

Także w Lądku można aktywnie spędzać wolny czas, wędrując po górach. Warto chociażby zdobyć szczyt Karpiak, na którym znajdują się ruiny średniowiecznego zamku. Koniecznym punktem wycieczek jest też szczyt Trojak z punktem widokowym. Można z niego zobaczyć dużą część Kotliny Kłodzkiej.

Góry, spływ Dunajcem i piękna przyroda, czyli sanatoria w Szczawnicy-Zdroju

Schorzenia, w których leczeniu specjalizują się sanatoria na terenie Szczawnicy-Zdroju, to choroby dróg oddechowych, dróg moczonych, narządów ruchu i przewodu pokarmowego. Szczawnica położona jest na wysokości 430–560 m n.p.m. między Pieninami a Beskidem Sądeckim.

W tej miejscowości uzdrowiskowej również możesz spędzić aktywny czas w górach. Jesień to idealny czas na takie wędrówki – nie jest zbyt gorąco, a kolorowe korony drzew tworzą niesamowite widowisko. Trasy dostosowane są dla różnych poziomów zaawansowania. Każdy znajdzie coś dla siebie.

W Szczawnicy-Zdroju na ulicy Zdrojowej znajduje się Plac Dietla, a na nim Dom nad Zdrojami, w którym znajdziesz pijalnię wód leczniczych. Warto wybrać się na plac również po zmroku, oświetlenie sprawia bowiem, że jest to miejsce niezwykle klimatyczne.

Na terenie uzdrowiska dostępne jest również Inhalatorium w Parku Górnym. Można w nim skorzystać m.in. z inhalacji solankowo-celkowych. Dla osób łaknących wrażeń dostępny jest również spływ kajakowy Dunajcem. W miejscowości znajduje się 6 sanatoriów.