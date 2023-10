Specjalny pociąg z Brukseli do Strasburga z europosłami i pracownikami PE, który wyruszył w poniedziałek do stolicy Alzacji, wioząc ich na sesję plenarną, pomylił trasę i dojechał do Disneylandu pod Paryżem.

Pociąg wiozący setki europosłów i urzędników Parlamentu Europejskiego na krótko zatrzymał się w podparyskim Disneylandzie po tym, gdy skręcił w złym kierunku w drodze do Strasburga. Co miesiąc PE czarteruje pociągi wyłącznie dla europosłów i urzędników UE, aby przewozić ich między dwiema siedzibami w Brukseli i Strasburgu. "Ten fakt jest bardzo często krytykowany" Główna siedziba PE znajduje się w Strasburgu. Ten fakt jest bardzo często krytykowany z uwagi na wysokie koszty podróży między Brukselą i stolicą Alzacji, które ponosi europejski podatnik. Saryusz-Wolski ostrzega: Powstaje większość, która chce zmienić EU w superpaństwo Zobacz również Po odjeździe ze stacji Bruksela Midi pociąg dotarł na lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu, skąd skierował się do Marne la Vallée Chessy, gdzie znajduje się Disneyland. Pomyłka, jak podaje portal Politico, spowodowała 45-minutowe opóźnienie.