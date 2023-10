41-letni Gruzin nie został wpuszczony na pokład samolotu z Krakowa do Warszawy, ponieważ był nietrzeźwy, miał 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna awanturował się z policjantami i naruszył ich nietykalność cielesną, za co usłyszał zarzuty. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Nietrzeźwy Gruzin nie został wpuszczony do samolotu, bo był kompletnie pijany i awanturował się na lotnisku. Pracownicy Służby Ochrony Lotniska przekazali agresora przybyłym na miejsce policjantom. W trakcie interwencji mężczyzna wciąż był agresywny i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy - poinformowała w piątek małopolska policja.

Testy wykazały, że ma 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci przewieźli mężczyznę do komisariatu, gdzie - po wytrzeźwieniu - usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Grozi mu za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

autor: Beata Kołodziej

Weronika Papiernik