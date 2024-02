Wyjazdy na ferie zimowe 2024

Ferie zimowe 2024 w pełni. Od 12 do 25 lutego jako ostatni skorzystają z nich uczniowie z województw: małopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Choć ferie zimowe trwają znacznie krócej niż wakacje – bo tylko 2 tygodnie, a nie 2 miesiące - to jednak część osób wykorzystuje ten czas na wyjazdy. Zmiana otoczenia nawet na kilka dni pozwala oderwać się od szkolnych obowiązków i wypocząć psychicznie, dlatego wielu z nas decyduje się w tym czasie na wycieczkę w góry.

Ośrodki sportów zimowych w Polsce

W Polsce mamy do dyspozycji wiele ośrodków sportów zimowych, w tym tak popularnych jak Zakopane czy Białka Tatrzańska. Ponieważ coraz więcej osób preferuje wyjazdy podczas ferii zimowych, noclegi trzeba zarezerwować odpowiednio wcześniej. Najpopularniejsze polskie zimowe destynacje bywają drogie. Musimy pamiętać, że w koszty trzeba wliczyć nie tylko ceny noclegu, ale także innych atrakcji na miejscu.

Jeśli spóźniliśmy się z rezerwacją lub chcemy znaleźć coś bardziej ekonomicznego, to możemy wybrać się do naszych południowych sąsiadów. Ciekawą propozycją na ferie jest wyjazd na Słowację.

Ždiar, czyli ferie na Słowacji

Ždiar to niewielka malownicza miejscowość narciarska położona na Słowacji. Leży ona w dolinie między Tatrami Bieliańskimi a Magurą Spiską. Zaledwie 9 km od przejścia granicznego na Łysej Polanie, tylko 40 km od Zakopanego oraz 18 km od Tatrzańskiej Łomnicy.

Jest to typowa miejscowość górska, która leży na wysokości od 830 do 970 metrów n.p.m. Dobre warunki narciarskie panują tam zazwyczaj od listopada do końca marca. To dobre miejsce zarówno dla zaawansowanych jak i dla początkujących narciarzy. Ždiar oferuje bardzo dobre warunki narciarskie. Do dyspozycji mamy dużą liczbę wyciągów orczykowych w kotlinie Strednica ze sztucznym naśnieżaniem i przepustowością około 6 tys. osób na godzinę. A ponadto kolej krzesełkową w Bachledovej Dolinie wraz z wyciągami tego samego typu.

Poza pobytem na stokach, możemy również podziwiać piękne górskie krajobrazy. Ždiar jest nazywany perłą Słowacji. Możemy wybrać się także np.: do Muzeum Etnograficznego "Zdiarski Dom". Odwiedzający mogą degustować lokalne przysmaki przy akompaniamencie muzyki góralskiej.

Ždiar to miejscowość, którą można odwiedzić zarówno zimą, jak i latem. Warto jednak pamiętać, że znaczna część szlaków w Tatrach Słowackich jest wyłączona z ruchu turystycznego począwszy od listopada aż do wiosny.