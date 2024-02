Bahamy niebezpieczne dla turystów

Bahamy to malownicze wyspy rozsiane na lazurowych wodach Oceanu Atlantyckiego. Leżą one na północnym wschodzie od Florydy i Kuby. To piękna i znana lokalizacja kojarzona z turystycznym rajem. Okazuje się jednak, że na Bahamach nie jest wcale tak bezpiecznie, jak mogłoby się nam wydawać.

Jak się okazuje, rajskie wyspy Bahama są jednym z bardziej niebezpiecznych miejsc dla turystów. Ambasada Stanów Zjednoczonych na Bahamach ostrzega przed podróżowaniem na te wyspy. Jak donosi "Nassau Guardian", tylko w styczniu tego roku doszło tam do co najmniej 19 morderstw. 9 z nich rozwiązała policja, sprawcy pozostałych są poszukiwani.

Reklama

Ostrzeżenie także dla Jamajki

Położona blisko Bahamów Jamajka również została wzięta pod lupę przez ambasadę USA i umieszczona na trzecim poziomie z 4 amerykańskich poziomów zaleceń dotyczących podróży (poziom czwarty oznacza zakaz podróżowania w dany rejon). Amerykańska ambasada odradza podróże na Jamajkę z powodu przestępczości gangów. Co gorsza część przestępstw dokonywana jest na ulicy w biały dzień.

Oprócz przestępczości amerykańska ambasada zwraca uwagę także na brak regulacji dotyczących sportów wodnych. Prowadzi to do wynajmowania przez lokalne firmy łodzi turystom w każdych warunkach pogodowych, co nierzadko kończy się poważnymi wypadkami.