Wakacje tańsze niż w Polsce – gdzie polecieć?

Ostatnie lata, wysoka inflacja, problemy gospodarcze, sprawiły, że podwyżki dopadły wszystko – także wakacje w Polsce nie należą obecnie do najtańszych, szczególnie w popularnych miejscowościach i regionach. Nie wykluczone więc, że wybierając się za granicę, możesz zaoszczędzić. Które kraje mogą zapewnić tańsze wakacje niż w Polsce?

Turcja – popularny kierunek wakacji Polaków

Turcja jest bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnym polskich turystów Idealnie sprawdzi się dla plażowiczów, amatorów sportów wodnych, ale też dla wszystkich, którzy lubią zwiedzać. Kuszą także ceny, bo urlop w Turcji nie należy do najdroższych.

Według portalu TanieWakacje.eu koszty pobytu all inclusive w Turcji rozpoczynają się już od 2100 zł od osoby. Jeżeli zdecydujesz się na samodzielnie zorganizowany wyjazd, ceny mogą być jeszcze niższe.

Tanie Malediwy w Europie, czyli Albania

Albania nie jest popularnym kierunkiem, a szkoda, bo nie bez powodu jest nazywana tanimi Malediwami Europy. Piękne plaże, oszałamiający kolor czystej wody, krajobraz i klimat nieco zbliżony do chorwackiego, smaczna kuchnia, która łączy w sobie wpływy włoskie, bałkańskie i Greckie – to wszystko sprawia, że warto odwiedzić ten kraj.

Co więcej jest też to kierunek względnie niedrogi, przez co całkiem możliwe, że spędzi się tutaj urlop tańszy niż w Polsce. W pakiecie z gwarancją pięknej pogody.

Jak podaje serwis TanieWakacje.eu noclegi w Albanii są naprawdę tanie, a za noc w hotelu 3-gwiazdkowym turyści zapłacą już od 100 zł. Bardziej luksusowe hotele to koszt od 350 zł za noc.

Główny kierunek wczasów w PRL-u znowu atrakcyjny

Bułgaria wielu kojarzy się wciąż z kierunkiem wakacji w czasach PRL-u. I choć kraj ten stał się później przez Polaków nieco zapomniany, to jego popularność powraca. Bułgaria jest nie tylko tania, lecz także ma dużo do zaoferowania. Każdy znajdzie coś dla siebie – mnogość rezerwatów przyrody to raj dla miłośników natury, piękne plaże pomogą w mniej aktywnym relaksie, a jeśli ktoś kocha góry, może wyruszyć na wędrówki z pięknymi widokami.

Tygodniowy pobyt w 3-gwiazdkowym hotelu jest naprawdę tani – wakacje kosztują bowiem od 700 zł za osobę. Sam dojazd też nie jest drogi, co sprawia, że cena ta podniesie się nieznacznie i może oscylować w granicach 1000 zł.