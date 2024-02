Energylandia z powodzeniem realizuje swoją misję bycia prawdziwym, rodzinnym Parkiem Rozrywki, gdzie każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie

Nowa strefa obejmie 4 ha powierzchni i oferować będzie 10 różnych atrakcji, w tym dwa familijne rollercoastery

Oprócz emocjonujących przejażdżek, Goście będą mogli cieszyć się zakręconymi filiżankami, kolorowymi karuzelami i cukierkowymi sklepikami

Organizatorzy zapraszają wszystkich do odwiedzenia nowej strefy i obiecują mnóstwo słodkości oraz niesamowitą zabawę

Energylandia nieustannie rozwija swoją ofertę, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rodzin z małymi dziećmi. Bajkolandia od lat jest miejscem, które zachwyca najmłodszych swoją bajkową atmosferą i bezpiecznymi, dostosowanymi do ich wieku atrakcjami. Teraz, z otwarciem nowej strefy Sweet Valley, Energylandia zapewnia kolejne, fantastyczne miejsce, gdzie rodziny z maluchami mogą wspólnie odkrywać i cieszyć się nieskończoną radością.

Przenieśmy się do magicznego miejsca, gdzie każda dróżka jest obsypana słodkim pyłem, a wirujące karuzele przypominają ogromne, puszyste waty cukrowe na kolorowych patyczkach. Czas, start! Energylandia z radością ogłasza otwarcie nowej strefy rozrywki - Sweet Valley, zaplanowane na 27 kwietnia. Sweet Valley, będące rajem dla miłośników słodkości i emocji, obejmie 4 ha powierzchni i oferować będzie 10 różnych atrakcji, w tym dwa familijne roller coastery: Choco Chip Creek oraz Honey Harbour. Oprócz emocjonujących przejażdżek, Goście będą mogli cieszyć się zakręconymi filiżankami, kolorowymi karuzelami i cukierkowymi sklepikami, co zapewni uczucie przebywania w magicznym świecie. Specjalnie dla najmłodszych przygotowano atrakcje przypominające krainę baśni. Otwarcie Sweet Valley ma na celu uczynienie Energylandii jeszcze bardziej magicznym miejscem i zapewni niezapomniane przeżycia dla całej rodziny.

Co znajdziemy w Sweet Valley? Będziecie zaskoczeni

W sercu Sweet Valley, czeka na Gości Choco Chip Creek – emocjonujący rollercoaster o długości 1200 metrów i wysokości 16,5 metra, który oferuje jazdę z prędkością 55 km/h. Ta atrakcja, z designem przypominającym lokomotywę parową z wagonikami, zapewnia niezwykłe wrażenia dzięki trzykrotnemu wyciąganiu za pomocą napędu łańcuchowego. Jest dostępna dla pasażerów o wzroście od 120 do 140 cm z opiekunem, a powyżej 140 cm mogą cieszyć się nią samodzielnie.

Nieopodal znajduje się Honey Harbour. To kolejny rollercoaster oferujący jazdę z prędkością do 46 km/h na 254-metrowym torze. Stanowi idealną atrakcję dla tych, którzy szukają czegoś łagodniejszego, ale równie emocjonującego. Dostępny dla osób o wzroście od 100 do 120 cm z opiekunem, a od 120 cm wzrostu bez opiekuna.

Co nowego w Energylandii? Znajdziemy szalony domek, gondole i karuzelę balonową

Candy Carousel, klasyczna wiedeńska karuzela, przypomina o tradycyjnych Parkach Rozrywki i jest dostępna dla najmłodszych Gości. Crazy Barn to z kolei nic innego jak szalony domek na kurzej łapie, który kręci się, jakby tańczył w rytmie ulubionej piosenki z dzieciństwa. Obiekt przypominający stodołę, zapewnia dreszczyk emocji dzięki obrotom, wznoszeniom i nachylaniom.

Bumble Boats to niewielkie gondole, które płyną po spływie wodnym, idealne dla miłośników wodnych atrakcji. Z kolei Bon Bon Balloon, karuzela balonowa, pozwala Gościom wzbić się wysoko nad Parkiem. Mini Track’ Tour Ride to urocza przejażdżka przez farmę lizaków w stylizowanych ciągnikach. Candy Critters to interaktywna karuzela, będąca symbolem kreatywności Parku. Centralną atrakcją strefy jest Twis’Tea, zakręcona karuzela z filiżankami, oferująca radość dla 60 osób na raz, idealna dla rodzin i grup przyjaciół, dostępna od 2 do 13 lat z opiekunem.

Centralną atrakcją Parku jest Sweet Valley Town Hall Theatre, czyli multifunkcyjny obiekt, który pomieści 1000 osób. Teatr łączy w sobie funkcje widowiskowe i gastronomiczne, oferując Gościom nie tylko pokazy artystyczne, ale i kolacje z artystycznym show.

Kulinarna podróż w Energylandii. Nie tylko na słodko!

Sweet Valley to nie tylko atrakcje, ale też kulinarna podróż. Pop Mania zaserwuje lody na patyku własnej produkcji. W The Hungry Hen, na Gości czekać będą makarony, a Wacky Waffles w ofercie będzie mieć chrupiące gofry. Dla wielbicieli lodów gałkowych idealnym miejscem będzie Snowflake Peak. The Rainbow Spring zaskoczy wyborem smoothie, a Sweet Shake zaspokoi pragnienie shake'ami. Bubble Barn to miejsce dla fanów Bubble Tea, a w Farm Frosties będzie można skosztować włoskich lodów lub slushy. Madame Bon Bon's i The Beehive Bistro dopełnią kulinarną ofertę Parku.

W Sweet Valley bezpieczeństwo i zabawa idą w parze! Każda atrakcja ma swoje zasady, dzięki czemu wszyscy znajdą coś idealnego dla siebie, niezależnie od tego, ile wzrostu i lat mają Mali Odkrywcy. Aby dołączyć do przygody, udajmy się w stronę Smoczego Grodu, a następnie, po wyjściu z tajemniczego przejścia podziemnego, skręćmy w lewo. Tam zobaczymy bajkową bramę, która jest magicznym wejściem do wspaniałej krainy zabawy.

Intensywny czas w Największym Parku Rozrywki w Polsce

To dopiero początek atrakcji, które przyniesie 2024 rok. Energylandia już zapowiedziała dwa wyjątkowe wydarzenia. Kinder Party odbędzie się 1 i 2 czerwca, oferując weekend pełen zabawy i radości, z rozdaniem mnóstwa gadżetów i występami artystów. 13 lipca i 10 sierpnia zaplanowano Magic Night & Beach Party – 13 godzin zabawy do 23:00, z Parkiem rozświetlonym milionami świateł i letnim klimatem. To będzie sezon pełen niespodzianek i niezapomnianych chwil!