Oferta na wakacje 2024

Choć ferie zimowe dopiero co się skończyły, wielu Polaków planuje już wyjazdy wakacyjne. W Internecie pojawiły się okazje first minute, które już cieszą się sporym zainteresowaniem. Coraz częściej przedsprzedaż na kilka miesięcy przed wyjazdem cieszy się większą popularnością niż oferty last minute. Bowiem w przypadku tych drugich oferta czasem jest mocno ograniczona, a są również sytuacje, kiedy dla pewnych miejsc nie jest w ogóle dostępna. Wcześniejszy wybór niesie ze sobą także większy wachlarz kierunków i hoteli. Ponadto obowiązuje gwarancja najniższej ceny oraz jej niezmienności – co pozwala na dokładniejsze zaplanowanie wakacyjnego budżetu, który już nie wzrośnie na wypadek wzrostu cen lotów czy kursów walut.

Oferty na wakacje 2024 pojawiły się już w pierwszej połowie lipca ubiegłego roku i już wtedy cieszyły się one sporym zainteresowaniem. Planowanie wakacji z dużym wyprzedzeniem to strategia, która nie tylko pozwala zaoszczędzić pieniądze, ale również zwiększa szanse na idealne dopasowanie wyjazdu do indywidualnych oczekiwań.

Które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem?

Według danych opublikowanych w serwisie egospodarka.pl, w pierwszej dziesiątce krajów wybieranych na lato 2024 w ramach przedsprzedaży znajdują się: Turcja, Grecja, Egipt, Tunezja, Hiszpania, Bułgaria, Albania, Cypr, Maroko oraz Tanzania. Statystyki pokazały, że Turcja i Grecja są najchętniej wybieranymi kierunkami - zarówno przez pary jak i rodziny z dziećmi.

Często Polacy wybierają czerwiec jako miesiąc na wakacyjny wyjazd. Ceny w tym miesiącu są korzystniejsze niż w szczycie sezonu. Ponadto jest spokojniej ze względu na mniejszą liczbę turystów, a do tego w wielu miejscach jest nieco mniej upalnie niż w lipcu czy sierpniu. W rejonie Morza Śródziemnego i w wielu innych miejscach atrakcyjnych turystycznie ładna pogoda w czerwcu jest gwarantowana.