Majówka 2024 w zamku

Majówka to doskonały czas na wyjazd i odkrywanie uroków historycznych miejsc. Polska, bogata w dziedzictwo kulturowe, kusi wieloma ciekawymi zamkami, które warto odwiedzić. Przedstawiamy listę sześciu zamków w Polsce, które mogą stać się doskonałym celem majówkowego wyjazdu. Niektóre z nich wymagają opłaty za wstęp, ale atmosfera i historia tych miejsc są tego warte. Pamiętajmy, że zanim wybierzemy się na wycieczkę, warto sprawdzić godziny otwarcia oraz ewentualne promocje i zniżki.

Zamek Krzyżtopór (Ujazd)

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce. Budowla ta została zbudowana na początku XVII wieku. Zamek zachwyca swoją niezwykłą architekturą. Wstęp na teren zamku jest płatny, ale atmosfera i historia tego miejsca są tego warte. Zamek oferuje także możliwość nocnego zwiedzania. Zaś na tegoroczną majówkę ma także przygotowane atrakcje pod hasłem "Majówka w Krzyżtoporze”.

O zamku Krzyżtopór krążą różne legendy. Jedna z nich dotyczy podziemnych korytarzy ukrytych w zamku. Jak głosi legenda, Krzyżtopór miał mieć podziemne połączenie z Ossolinem. Zaś właściciele zamków w Ujeździe i Ossolinie mieli jeździć tym lochem do siebie w gościnę. Do tego celu wykorzystywać mieli sanie, które jechały po specjalnej powierzchni wyłożonej cukrem - która to miała imitować lód.

Inna legenda głosi, że w lochu zamku ukryte są skarby schowane za potrójnymi drzwiami. Pierwsze z nich to drzwi żelazne, drugie - dębowe, zaś trzecie - jesionowe. Na tych ostatnich mają widnieć krzyż oraz topór. Za jesionowymi drzwiami mają stać 3 beczki napełnione złotymi, srebrnymi i miedzianymi monetami. Według legendy beczek strzeże licho.

Zamek krzyżacki w Malborku

Zamek krzyżacki w Malborku to największa ceglana budowla średniowieczna w Europie. Miejsce to jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Polski. Wstęp na teren zamku jest płatny, ale możliwe są również bezpłatne dni zwiedzania, co warto sprawdzić przed planowaną wizytą.

Jedna z legend mówi o włamaniu do krzyżackiego skarbca. Ponoć na zamkuwMalborku było kilka skarbców. Jednak ten na Zamku Wysokim w zachodnim skrzydle budowli był najważniejszy. To nim zarządzał sam wielki skarbnik, czyli minister finansów zakonu krzyżackiego, który to mieszkał w sąsiedniej komnacie, tuż za ścianą skarbca. Skarbiec był bardzo pilnie strzeżony. Zamykano go na dwoje drzwi, zaś do ostatnich drzwi metalowych używano aż 3 różnych kluczy. Po jednym z kluczy mieli wielki mistrz, wielki komtur oraz wielki skarbnik zamku. I dopiero tak zebrana trzyosobowa komisja mogła skarbiec otworzyć. Jednak mimo tak dobrej ochrony, skarbiec został okradziony przez piekarzy, którzy pracowali w piekarni pod skarbcem. Dowiedzieli się oni, że mają nad swoją głową skarbiec. Do tego krążyły pogłoski, że złote pieniądze, które nie mieszczą się już skrzyniach, skarbca, są usypane wprost na posadce. Wówczas zrobili dziurę w sklepieniu, a złote monety zaczęły im wypadać na głowę.

Zamek Książ (Wałbrzych)

Zamek Książ w Wałbrzychu to jedno z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Położony w pięknym parku krajobrazowym, zachwyca swoim majestatycznym wyglądem i bogatą historią. ZamekKsiąż to trzeci co do wielkości kompleks zamkowy w Polsce. Większe od niego są tylko Malbork oraz Wawel. To jeden z najpiękniejszych zabytków, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w całym kraju. Wstęp na teren zamku jest płatny, ale możliwe są również różne promocje i zniżki, szczególnie dla rodzin.

Początki zamkuKsiąż sięgają średniowiecza. Pierwsza historyczna wzmianka o zamku Książ pochodzi z ostatniej dekady XIII wieku. Zamek ten miał być zbudowany dla Bolesława I Surowego (nazywanego inaczej Srogim lub jaworskim), który to od tamtego czasu tytułował się jako ”pan na Książu”. Budowla ta była wówczas warownią, jednym z wielu obiektów obronnych, który powstał w tamtych czasach.

O zamku Książ krążyły różne legendy, m.in.: legendy związane z III Rzeszą. Mówiono o tym, że został on przebudowany na rezydencję Adolfa Hitlera. Krążyły również historie o wytwarzaniu w podziemiach zamku broni biologicznej, a także o badaniach związanych z medycyną lotniczą, a nawet kosmiczną. Pojawiali się anonimowi świadkowie, którzy mieli widzieć latające spodki ze swastyką. Powstawały także teorie o istnieniu pod dziedzińcem dworca kolejowego, tuneli aerodynamicznych, zakładu produkcyjno-doświadczalnego rakiet V-2 czy symulatora Ameryka Rakete. Spekulowano także, że poza cennym skarbami czy złotem, w zamku ukryte były także supertajne dokumenty.

Zamek Wawel (Kraków)

Zamek Wawel w Krakowie to symbol polskiej historii i kultury. Jest to niezwykle ważne miejsce dla narodowej tożsamości, siedziba wielu polskich królów. Wstęp na teren zamku jest płatny, ale warto odwiedzić to miejsce ze względu na jego ogromne znaczenie historyczne i kulturowe.

Legendy związane z Zamkiem Wawelskim są liczne i fascynujące, od smoka wawelskiego po jego tajemnicze komnaty. Według opowieści niebezpieczny Smok Wawelski zamieszkujący jamę pod wawelskim wzgórzem miał terroryzować mieszkańców Grodu Kraka. Zmuszani byli oni do dostarczania mu ofiar z bydła czy dziewic. Przez lata wielu rycerzy próbowało go pokonać, jednak bezskutecznie. Dokonał dopiero tego szewc Skuba, który wypchał barana siarką i postawił przed smoczą jamą. Gdy zaś głodny potwór pożarł baranka, wówczas poczuł tak silny ból i palenie w gardle, że aby je ugasić, pił wiślaną wodę do momentu aż pękł.

Zamek Moszna

Zamek Moszna to jedna z najbardziej bajkowych budowli w Polsce, zbudowany w stylu neogotyckim. Zamek słynie z licznych wież i wieżyczek oraz tajemniczych podziemi. Wstęp na teren zamku jest płatny.

Zamek w Mosznej to nie tylko wyjątkowa budowla architektoniczna, ale także miejsce, które kryje w sobie wiele fascynujących historii. Wokół zamku krążą historie o snujących się po nim duchach kobiet. Jedna z nich ma przemierzać korytarze udając się w bezksiężycową noc do komnaty pana. Druga zaś nocami spaceruje w blasku księżyca po alejkach parku.

Zamek Czocha (Sucha)

Zamek Czocha to jeden z najbardziej spektakularnych zamków na Dolnym Śląsku. Budowla ta urzeka swoim wyglądem i historią, a także niezwykłą atmosferą. Wstęp na teren zamku jest płatny, ale warto odwiedzić to miejsce, aby przenieść się w czasie i poczuć magię średniowiecznych opowieści.

Według jednej z historii, w 1719 roku zmarł jeden z mieszkańców zamku. Po uroczystościach pogrzebowych, procesja żałobna z ciałem zmarłego ruszyła na pobliski cmentarz. Gdy kondukt żałobny wszedł na drewniany most, ten runął. Część żałobników spadłą w dół, rozbijając się o skały. Po tragedii został wybudowany szeroki, solidny most kamienny. Jednak do dziś wchodzący do zamku są witani przez jęki duchów zmarłych tragicznie żałobników.