"Brakuje już wolnych miejsc na parkingach TPN w rejonie Morskiego Oka. Polecamy wycieczki w inne rejony Tatr" – brzmi komunikat TPN. Parkingi przed popularnym szlakiem zlokalizowane na Polanie Palenicy i Łysej Polanie mogą przyjąć 1200 samochodów.

Służby TPN apelują do kierowców zmierzających na Słowację przez przejście graniczne na Łysej Polanie, aby korzystali z przejścia w Jurgowie.

"Zalecamy zakup e-biletów"

Turyści chcący zaparkować przy szlaku do Morskiego Oka muszą z wyprzedzeniem wykupić miejsce parkingowe przez stronę internetową TPN. Warto także wcześniej zakupić e-bilet wstępu do TPN i uniknąć stania w kolejce przed wejściem na szlak. Wybierający się do Morskiego Oka mogą także skorzystać z transportu zorganizowanego z Zakopanego lub Bukowiny Tatrzańskiej.

"Zdecydowanie zalecamy wcześniejszy zakup e-biletów online, a w celu uniknięcia korków rekomendujemy przyjazd na miejsce przed 8 rano. Późniejsza, spontaniczna decyzja o wyruszeniu samochodem w kierunku Palenicy Białczańskiej i Łysej Polany w czasie majówki - może nie być już dobrym pomysłem. Parkingi szybko się zapełniają, a na drodze dojazdowej tworzą się korki" – napisał TPN.